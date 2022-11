To, kar se dogaja v Sloveniji, je mogoče le v Butalah

Šoštanj/Ljubljana, 11. november 2022 – Slovenija je edina država na svetu, ki s svojimi politiki in t. i. energetskimi “strokovnjaki” investira 1,4 milijarde davkoplačevalskega denarja v energetski sistem TEŠ 6, ki ga zgradi ob rudnika, a nato odloči, da bo treba za delovanje te elektrarne premog uvažati iz Indonezije, Balkana in Vzhodne Evrope in ne izkopavati v rudniku, ki stoji tik ob elektrarni.

In kaj to dokazuje? To, da ima Slovenije res naivne in puhloglave državljane, ki mirno prenašajo večmilijonsko korupcijo (še brez sodnega epiloga, ki pa ga, kot vse kaže, tudi ne bo) v času gradnje TEŠ 6. In to, da zdaj mirno gledajo, da bo rudnik premoga-Rudnik lignita Velenje – postal namesto proizvajalca premoga, kar je njegovo edino poslanstvo, uvoznik premoga od drugod. Čeprav se ve, da je v rudniku v Velenje še kar nekaj premoga.

Ob tem ne moti samo navedeno! Moti tudi, da bo premog, ki se bo uvažal preko Luke Koper (tam pa ga bodo na začasnem odlagališču, pred prevozom v Pesje pri Šoštanju, namakali s pitno vodo, ki je v slovenski Istri tako in tako, ni dovolj) pa tudi tisti iz Vzhodne Evrope in Balkana se bo prevažal po Sloveniji z vlaki do Pesja pri Šoštanju in med tem prevozom bo ta onesnaževali naše pokrajine s premogovim prahom. Da ne govorimo o okolju, kako bo premog, pripeljan z vlaki, onesnaževal okolje prebivalstva v vasici Pesje pri Šoštanju, tudi med raztovarjanjem.

Kako se okolje onesnažuje ob prevozu na deponijo pa si prebivalci Pesja, Šoštanja in tudi Velenja lahko ogledajo ob raztovoru indonezijskega premoga na deponijo Energetike Ljubljana v ljubljanskih Mostah. Ob pa morajo vedeti, da bodo količine, pripeljane v njihov kraj bistveno, večje, kot je to v Ljubljani.

Zanimivo, da se ob tem, milo rečenem norem pristopu naših politikov in t. i. energetskih strokovnjakov, ne oglasijo stranke, ki v času volitev trdijo, da se prav one borijo za čisto okolje in jih je zato treba izvoliti. O nevladnih organizacijah, ki posrkajo milijone davkoplačevalskega denarja, a so jih polna usta zavzemanja za človekove pravice in okolje, pa je škoda besed.

TEŠ 6, in vse povezano z njim, je še dokaz več, da Slovenijo vodijo kvazi politiki in kvazi strokovnjaki. To pa mogoče le zato, ker te še vedno mirno prenašajo in plačujejo naivni davkoplačevalci. Naj zaključimo z naslovom: To, kar se dogaja v Sloveniji, je mogoče le v Butalah. Je pa res, da so se Butalci greli na drva./J. Temlin/Fotografiji: arhiv LJNovice/