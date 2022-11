Kaj v zaključnem tednu ponuja 33. LIFFe

Ljubljana, 14. november 2022 – 33. Ljubljanski mednarodni filmski festival (LIFFE) je vstopil v drugi teden. Zato za tiste, ki se ga morebiti spregledali, objavljamo spremljevalni program, dosedanje stanje glasovanja za festivalsko nagrado zmaj in tudi glasovanje za najboljši film Jadranske festivalske mreže. Vse dogodke pa tudi kje in kako do vstopnic pa si lahko ogledate na uradni spletni strani 33. LIFFa.

Spremljevalni program

Festivalsko središče v Cankarjevem domu (Drugo preddverje)

Razstave, branje, druženje, srečanja z ustvarjalci in filmofili, kava in druga pijača, Liffova jabolka Eurosad, pogovori in še veliko več. Vabljeni vsak dan od 13. ure do konca zadnje projekcije. Liffe je v mestu!

Film bar – festivalska knjigarna

Vsak dan festivala od 15. ure do 21.30

Ogled filmov se nadaljuje z nakupom in branjem knjig!

Filmska knjigarna ob festivalu je prostor za druženje, ki filmsko izkušnjo podaljša z razmišljanjem. Na meniju knjižnega bara so tematske knjižne mešanice domačih in tujih knjig, povezanih s filmom. Bar, ki v nakup ponuja tudi izbore knjig petih povabljenih domačih poznavalcev, se občasno spremeni v prizorišče pogovorov in še kaj.

Film bar odpira in v njem streže pisarna Ljubljane, Unescovega mesta literature.

pisarna@mestoliterature.si; www.mestoliterature.si

Razstava idejnih predlogov plakata Liffe – do 20. novembra

ČE BI LIFFE …

Sodelujejo: študentje Grafične in medijske tehnologije Naravoslovnotehniške fakultete Univerze v Ljubljani

Mentorica: mag. Maja Gspan Vavpetič

Asistent: dr. Gregor Franken

Pri Oblikovanju medijev so se redne študentke in študenti v zadnji nalogi zimskega semestra vživeli v dvojno vlogo: oblikovalke/oblikovalca plakata za 33. Liffe in hkrati obiskovalke/obiskovalca. Oboje je uspelo! Sproščen vsebinski in likovni pristop je spremljala obvezna uporaba logotipa Liffe. Izbirna možnost se je navezovala na letošnji motiv, oblikovanje lika vodomca, glavne festivalske nagrade. Razstavljeni plakati so sad dela študijskih skupin letnika 2021/22.

Festivalsko prizorišče, Drugo preddverje CD

Danes, 14. novembra, ob 16. uri

Pogovor o sodobnem kosovskem filmu

Gostje: Blerta Zeqiri, režiserka filma Poroka; Kaltrina Krasniqi, režiserka filma Vera sanja o morju; Lum Çitaku, direktor Kosovskega filmskega centra

Kosovska kinematografija se je morala po vojni razviti skoraj iz nič – brez potrebne infrastrukture in filmskih strokovnjakov. Pred nekaj leti je vodenje prevzela mlajša generacija, ki je spremenila vse ter možnost začela dajati mlajšim filmarjem in filmarkam. Petdeset odstotkov sredstev so začeli namenjati režiserkam, kar je še posebej vznemirljivo glede na to, da je Kosovo sicer patriarhalna družba. V letošnjem fokusu na Liffu predstavljamo najuspešnejše filme s Kosova zadnjih let – in prav vse so posnele režiserke.

Festivalsko središče, vstop prost

V torek, 15. novembra, od 12. do 13.30

Področje serij

Strokovno predavanje (Masterclass) s hrvaškim scenaristom in režiserjem Daliborjem Matanićem

Scenarist in režiser Dalibor Matanić bo predaval na temo ustvarjanja televizijskih serij in filmov. Matanić se je zadnja leta podpisal pod vrsto nagrajenih filmov (Zenit/Zvizdan) in televizijskih serij (Časopis/Novine, Področje brez signala, Molk/Šutnja).

V sodelovanju z Društvom slovenskih režiserjev in režiserk. Prijave na info@dsr.si do 13. 11. oz. do zasedbe razpoložljivih mest.

Dvorana Lili Novy, vstop prost (prijave na info@dsr.si do 13. 11. oz. do zasedbe razpoložljivih mest)

V sredo, 16. novembra, od 10.30 do 12.30

Filmski posel: kako ohraniti zdrav pristop v razvoju filmske kariere

Delavnica zavoda Motovila (CED Slovenija) s psihoterapevtko in filmsko producentko Rebecco Day (Film In Mind, Združeno Kraljestvo)

Delo v filmskem sektorju pogosto vključuje tveganje za čustveno in osebno krizo. Čeprav je pogosto zaznan kot glamurozen, je filmski posel v resnici stresen: negotovost zaposlitve, nizke plače, izgorelost, soočanje z zavračanjem, intenzivna in dolga obdobja snemanja stran od družine. Na delavnici zavoda Motovila (CED SIovenija) bo psihoterapevtka in producentka dokumentarnih filmov Rebecca Day skozi pogovor filmske ustvarjalke in ustvarjalce povabila k premisleku o zapostavljenih vprašanjih, povezanih z duševnim zdravjem v filmski industriji.

Steklena Dvorana Lili Novy, obvezne prijave do 11. 11.na www.motovila.si (število udeležencev je omejeno)

Sreda, 16. novembra, od 16. do 18. ure

Pionirski dom na Liffu

Risana animacija (8+)

Na delavnici bodo mladi spoznali klasično risano tehniko in digitalno 2D-animacijo ter ju med seboj primerjali. Predstavljena bo tudi brezplačna aplikacija Flipaclip, zato prosimo, da udeleženci prinesejo pametne telefone ali tablice z naloženo aplikacijo (tudi za tiste, ki jih nimajo, bo poskrbljeno).

Dvorana E3, prijave sprejema Pionirski dom

V petek, 18. novembra, ob 20. uri

Nevidni orkester potujočega kina Bridka Bebiča: Od kovača do knapa

Kino-koncert

Bratko Bibič, harmonika, glas; Tea Vidmar, glas; Ana Kravanja, violina, glas; Marina Džukljev, klavir; Eduardo Raon, harfa, elektronika; Samo Kutin, različni inštrumenti; Vid Drašler, bobni

V okviru cikla Cankarjevi torki

Klub CD, 12, 8* EUR

V soboto, 19. novembra, od 11. do 12.30

Varen kraj

Strokovno predavanje (Masterclass) s hrvaškim scenaristom in režiserjem Jurajem Lerotićem

Režiser Juraj Lerotič se bo o procesu ustvarjanja svojega filma Varen kraj, ki je bil letos večkrat nagrajen na festivalih v Locarnu in Sarajevu, pogovarjal s slovenskim scenaristom in režiserjem Matjažem Ivanišinom.

Film temelji na osebni tragični zgodbi, zanj je Lerotič tudi spisal scenarij in odigral eno od dveh glavnih vlog.

V sodelovanju z Društvom slovenskih režiserjev in režiserk.

Dvorana Lili Novy, vstop prost (prijave na info@dsr.si do 17. 11. oz. do zasedbe razpoložljivih mest)

Od 9. do 20. novembra od 10. ure do 21.30

Starši na Liffe, otroci v Malo ulico

Varstvo za otroke od 4. do 9. leta v Družinskem centru Mala ulica, Prečna ulica 7, Ljubljana.

S priloženo vstopnico po posebej ugodni ceni 6 EUR med projekcijo in dodatnih šestdeset minut. Prijave (najpozneje dan pred želenim varstvom) in informacije: E info@malaulica.si T 01 306 27 00

Kinodvor. Meeting point.

Od jutranje kave pred prvo festivalsko projekcijo do dolgih pogovorov po zadnji.

Kavarna vas v svoj objem od ponedeljka do sobote vabi med 9. uro in polnočjo, ob nedeljah pa med 10. in 23. uro.

Glasovanje za nagrado občinstva Zmaj

Po trenutno prejetih in preštetih glasovih gledalcev vodi film Praznik dela.

Glasovanje še ni končano.

Film Ocena Praznik dela/ Praznik rada /May Labour Day 4,76 Beseda/ Slovo/ The Word 4,70 Čudovita bitja /Berdreymi /Beautiful Beings 4,47 Igrišče /Un monde/Playground 4,47 Brez medvedov/Kherst nist /No Bears 4,46 Neustavljivi /Entre les vagues/ The Braves 4,45 Pesem o krtu: Finale/ Mogura no Uta Final/ The Mole Song: Final 4,44 Pamfir 4,34 Božja dežela /Vanskabte/ Land Godland 4,24 Pod figami/ Under the Fig Trees 4,20 1976 4,14 Moja soba/ Chemi otakhi/ A Room Of My Own 4,13 Zbornica /The Staffroom 4,07 Falcon Lake 4,06 Kjer levinje rjovejo /Luaneshat e kodrësn /The Hill Where Lionesses Roar 3,84 Pujsa/ Cerdita Piggy 3,73 Vera sanja o morju /Vera andrron detin/ Vera Dreams of the Sea Varen kraj/ Sigurno mjesto /Safe Place Tinitus/Tinnitus Ravnine /The Plains Poroka/ Martesa /The Marriage

Glasovanje za najboljši film Jadranske festivalske mreže

Po trenutno prejetih in preštetih glasovih gledalcev na Liffu vodi film Rožnata luna.

Glasovanje še ni končano.

Filmi za najboljši film Jadranske festivalske mreže bodo predvajani na vseh petih festivalih (Sarajevski filmski festival – SFF, Zagrebški filmski festival – ZFF, Črnogorski / Hercegovski filmski festival – MFF, Festival avtorskega filma – AFF in Ljubljanski mednarodni filmski festival – Liffe), kjer bodo glasovali lokalni obiskovalci. Konec leta bo po zaključenem ciklu in preštetih glasovih z vseh festivalov razglašen zmagovalec, ki bo prejel finančno podporo za distribucijo filma v regiji.