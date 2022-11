Ambasadorka Tina Maze nosilka novega rekorda, dobrodelne narave

Ljubljana, 16. november 2022 – Pregovor pravi, da na mladih svet stoji. In tega, kot pravijo, na Olimpijskem komiteju Slovenije, se dobro zavedajo, da je tako tudi v športu. Žal pa vsi mladi nimajo enakih pogojev za športno udejstvovanje in zato je OKS tudi letos, na pobudo Fundacije Miroslava Cerarja, že tradicionalno obeležili še en dobrodelni dogodek, s katerim so za športnike iz socialno šibkih okolij zbrali kar 135.000 evrov.

Olimpijski komite Slovenije je na pobudo predsednika Bogdana Gabrovca leta 2015 ustanovil Fundacijo za športnike iz socialno šibkih okolij ter jo kasneje preimenoval v Fundacijo Miroslava Cerarja, ki od leta 2020 dalje uspešno sodeluje z Zvezo prijateljev mladine Moste – Polje in pod njunim okvirom pa se izvaja program Botrstvo v športu.

»Ko sem sredi decembra 2014 dobil svoj prvi štiriletni mandat za predsednika osrednje športne organizacije v Sloveniji, so nastali pogoji za realizacijo nekaterih idej, ki so v meni zorele že veliko prej. Ena teh je bila z vsemi močmi pomagati mladim slovenskim športnikom in športnicam iz socialno šibkih okolij. Vsi v naši lepi državi imajo pravico ukvarjati se s športom, na začetku na rekreativni in ljubiteljski ravni, pozneje vrhunsko in profesionalno. Gmotni položaj in socialni status mladih preprosto ne moreta in ne smeta biti ovira pri tem,« je idejo za ustanovitev fundacije komentiral Gabrovec.

Glavni cilj projekta Botrstvo v športu je postati stabilen dodaten steber pomoči nadarjenim mladim športnikom, ki jim primanjkuje sredstev za njihovo športno udejstvovanje. V sklopu projekta so štipendije podelili že skupaj 139 športnikom, od tega 67 dekletom in 72 fantom. V vseh teh letih pa so zbrali več kot pol milijona evrov in pomagali preko 600 mladim športnikom.

Že tretje leto zapored Fundacija Miroslava Cerarja na dobrodelni prireditvi podeli »častno lento« oziroma naziv glavnega botra športnikom iz socialno šibkih okolij znani osebi iz sveta športa. Kot prvega ambasadorja so leta 2020 imenovali predsednika Mednarodnega olimpijskega komiteja Thomasa Bacha, ki je naziv naslednje leto predal predsedniku Evropske nogometne zveze Aleksandru Čeferinu.

V lanskem letu je na dobrodelnem nogometnem večeru lento glavne ambasadorke z veseljem sprejela večkratna olimpijska prvakinja Tina Maze: »Izhajanje iz šibkejših okolij ustvarja močnejše karakterne značilnosti, ki so z mojega vidika pomembne za dosego uspeha. Prepričana sem, da so prav tisti, ki so že v otroštvu in mladosti izpostavljeni težavam in jim uspe ‘preplavati’ najbolj turbulentna obdobja, močnejši kot tisti, ki ne čutijo pomanjkanja. Zato se mi zdi podpora, ki jo OKS namenja mladim športnikom iz šibkejših okolij zelo pozitivna in z velikim ponosom sem sprejela vlogo letošnje ambasadorke.«

Častna pokroviteljica večera je v času prireditve na odru gostila kar nekaj zanimivih gostov iz sveta športa, ki so zaznamovali njeno pot vrhunske alpske smučarke. Anna Feith, Kristian Ghedina, Andrea Massi, Mateja Svet in Bojan Križaj so le nekatera imena, ki so zaznamovala včerajšnji dobrodelni večer, ki je bil odet v barve slovenskih olimpijskih reprezentanc, preplavil Veliko dvorano v Grand hotelu Union.

Seveda je bil najbolj pričakovani gost večera skrivnostni naslednik naše šampionke, ki kot je dejal sam, ”stopa v velike čevlje.” Tina je ob koncu večera taktirko predala kolesarskemu asu Primožu Rogliču, ki bo prvi obraz akcije za pomoč mladim športnikom v letu 2023: »Kako bi rekel? Če spregovorim, sem slišan in z veliko močjo pride tudi velika odgovornost. Če imam možnost pomagati mlajšim se z veseljem pridružim takšnim projektom. Z vsemi podrobnostmi še nisem seznanjen, a že danes smo začeli s prvo dobrodelno akcijo in vsi se bomo potrudili, da bomo to poslanstvo predali naprej, še na višji ravni.«

Tina Maze, ki se je izkazala tudi kot voditeljica prireditve, je za dražbo v pomoč mladim slovenskim športnikom namenila 14 artiklov iz svoje bogate kariere ter s tem “dobrodelno žogo” uradno predala svojemu naslednjemu ambasadorju našemu znamenitemu kolesarju Primožu Rogliču, ki jo bo skušal preseči pri zbiranju pomoči potrebnim. Dobitnik zlate olimpijske kolajne v vožnji na čas, je že na včerajšnji prireditvi na dražbo dal podpisan kolaž trenutkov svoje kariere z izklicno ceno 1 evro. Dražba bo trajala do prihodnje prireditve, celoten izkupiček pa bo razdeljen med

Velja dodati, da včerajšnji gala dobrodelni večer ni bil le športno obarvan, na svoj račun so prišli tudi ljubitelji dobre glasbe in hrane. Tomaž Kavčič, Nina Pušlar in Šank Rock so bili pomemben del dobrodelne pravljice, ki je z njihovo udeležbo dodala piko na i prireditvi, ki je prvič v svoji zgodovini ustvarila športno-glasbeno simfonijo./LN/ Foto: OKS