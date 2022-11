Znani nominiranci za Obrtnika in Podjetnika leta 2022

Ljubljana, 21. november 2022 – Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) bo 8. decembra na Brdu pri Kranju podelila prestižni priznanji Obrtnik leta 2022 in Podjetnik leta 2022, posebno priznanje pa bo prejel tudi najstarejši obrtnik leta 2022. Priznanji Obrtnik leta in Podjetnik leta OZS vsako leto podeli obrtniku oziroma podjetniku, ki predstavlja vzor odličnosti in kakovosti poslovanja.

Priznanje Obrtnik leta OZS podeljuje že od leta 2003, zato bo letos že 19. izbor, priznanje Podjetnik leta pa od leta 1991, letošnji izbor bo tako že 29. po vrsti. OZS tudi na ta način skrbi za dvig ugleda obrtnih poklicev, obrtnikov in podjetnikov ter obenem spodbuja odličnost in kakovost njihovih storitev in izdelkov. Nominirance za prestižna priznanja je izbrala strokovna komisija, ki bo imela tudi letos izjemno težko nalogo, saj so vsi nominiranci uspešni in odlični obrtniki oziroma podjetniki.

Nominiranci za Podjetnika leta 2022 so:

IVAN CAJZEK, GIC GRADNJE, gradbeništvo, izvajanje in inženiring d. o. o., Rogaška Slatina

Ivan Cajzek je direktor in lastnik družinskega podjetja GIC GRADNJE, ki v gradbeni dejavnosti uspešno posluje že več kot 32 let. V tem obdobju so uspešno dokončali več kot tisoč projektov. Gradijo poslovne, gospodarske, industrijske in turistične objekte, izvajajo sanacije in adaptacije ter obnavljajo kulturno dediščino. Poleg tega gradijo in vzdržujejo infrastrukturo ter izvajajo inženirske storitve.

Podjetje GIC GRADNJE je sicer del skupine GIC, znotraj katere je deset podjetij z dejavnostmi gradbene operative, betonarn, kamnolomov, specialnih del v gradbeništvu, nepremičnin, proizvodnjo gradbenega materiala in trgovine. Vsa podjetja s skupaj 150 redno zaposlenimi sodelavci so v Sloveniji, eno pa na Hrvaškem.

Konkurenčno prednost podjetja GIC GRADNJE predstavljajo fleksibilnost in prilagodljivost zahtevam kupcev in naročnikov, lastni viri in visoko usposobljeni lastni kadri. Timsko delo in prenos znanja na sodelavce sta namreč poleg skrbnega pristopa, kakovostne izvedbe in dolgoletnih izkušenj osnova za uspešno realizacijo najzahtevnejših projektov.

Ivan Cajzek je strast do gradbeništva uspešno razširil tudi na družinske člane. Skupaj se zavzemajo za uspešno delovanje podjetja. Vse od ustanovitve v podjetjih posebno pozornost posvečajo sodelavcem, inovativnosti, ekologiji in okolju ter na ta način »ustvarjajo novo gradbeno kulturo.« So eno redkih podjetij z več ISO standardi s področja kakovosti poslovanja, varovanja okolja ter varstva in zdravja pri delu, vzdržujejo pa tudi druge certifikate doseganja kakovosti proizvodnje in poslovanja.

MARKO FEMC, Plan-net Solar projektiranje in inženiring d. o. o., Preserje

Podjetje Plan-net Solar, ki ga vodi Marko Femc, je vodilno podjetje za izgradnjo najsodobnejših sončnih elektrarn v Sloveniji, na Hrvaškem in v Srbiji. Odlikujejo ga dolgoletne izkušnje, sodobne tehnološke rešitve, kakovostni sestavni deli in strokoven kader, sodelovanje z inovativnimi in zanesljivimi poslovnimi partnerji pa podjetju omogoča kontinuiran razvoj in poslovno odličnost. Več kot 500 zgrajenih sončnih elektrarn, ki zasebnim in poslovnim investitorjem zagotavljajo najvišje donose, je zgovoren podatek o uspešnem poslovanju.

Od leta 2009 je podjetje, ki trenutno zaposluje 25 oseb, vodilno tudi na področju električnih vozil, car sharinga, polnilnic in celostnih energetskih rešitev, ki jih z električno mobilnostjo prinaša tudi na slovenske ceste. Med drugim so se prvi lotili projekta skupinskega nakupa električnih vozil, ki poleg električnih vozil po ugodnejših cenah vključuje tudi zavarovanje vozil, brezplačno polnjenje za eno leto na vseh hitrih polnilnicah v državi, električne polnilnice, namestitev polnilne postaje, sončne elektrarne in dodatne ugodnosti.

Tudi na področju dobave in vzdrževanja polnilnih postaj jim ni para. Nudijo vse vrste polnilnih postaj za električna vozila, skupaj s podpornimi rešitvami in storitvami. Zgradili so mrežo polnilnic po celotnem avtocestnem križu Slovenije, več kot 100 je običajnih in več kot 50 hitrih polnilnic, načrtujejo pa tudi že izgradnjo mreže ultra hitrih polnilnic. Ob tem lastno mrežo tudi upravljajo, za kar so razvili lasten sistem in uporabniško aplikacijo za uporabo in plačevanje polnilnih storitev.

MIHA LAVTAR, Optiweb d. o. o., Škofja Loka

Ustanovitelj in direktor Optiweba Miha Lavtar že 13 let uspešno vodi ekipo specialistov za izboljšanje pojavnosti na spletu. V podjetju tako vsakodnevno nastajajo spletni konfiguratorji, sistemi za upravljanje s podatki o izdelkih (PIM) ter digitalne oglaševalske kampanje.

Lavtar je svojo podjetniško pot začel z optimizacijo za iskalnike, nato pa iz leta v leto širil tako ponudbo storitev kot krog sodelavcev. Danes Optiweb pod eno streho združuje več kot 70 spletnih specialistov, kar ga uvršča med večje slovenske digitalne agencije, svoje poslovanje pa postopoma utrjuje tudi onkraj državnih meja.

Dejstvo je, da je prihodnost digitalna. Vpogled v to, kako digitalizacija vpliva na prihodnost naše družbe, smo dobili v času razsajanja koronovirusa: spletno nakupovanje in ohranjanje medsebojnih stikov s pomočjo spleta sta postala neločljiv del vsakdanjega življenja. To Lavtar doživlja kot pozitivno. Digitalizacija in avtomatizacija namreč pospešujeta procese in ljudem zagotavljata več prostega časa za druge dejavnosti.

Lavtar je v poslovnih krogih znan kot vodja z integriteto, ki vedno deluje v dobrobit soljudi. Optiweb si prizadeva voditi z inovacijskimi pristopi in trajnostno miselnostjo, ob tem pa dosledno skrbi za zadovoljstvo zaposlenih in finančno uspešnost. S svojo odločnostjo in čutom za družbeno odgovornost pozitivno vpliva na lokalno okolje, ki poleg sodelavcev vključuje podjetniške mentorirance.

ALOJZ SELIŠNIK, Melu d. o. o., Luče ob Savinji

Podjetje Melu d. o. o., ki ga vodi Alojz Selišnik, je bilo ustanovljeno leta 2001, a je lesarska tradicija v družini Selišnik precej daljša. Prihodnje leto bodo namreč obeležili 90-letnico družinske dejavnosti. Mizarstvo Selišnik je že leta 1933 ustanovil Alojzov ded, sam je dejavnost od očeta prevzel leta 1991, sedaj pa počasi tradicijo mizarstva prenaša na svoje tri sinove. Takoj po prevzemu obrti je Alojz navezal stike z nemškimi poslovnimi partnerji, ki predstavljajo pomemben del kupcev izdelkov podjetja Melu, kot se od leta 2001 imenuje Selišnikovo podjetje in ki zaposluje 32 oseb.

Ukvarjajo se izključno z izdelavo masivnih notranjih vrat, pri čemer sledijo modernim trendom sodobnega oblikovanja ter razvoja informatike in avtomatizacije v okviru ekološkega in trajnostnega dojemanja sveta. Nedavno so razvili tudi električni in ročni lesen pogon za drsna vrata, ki je rezultat izključno domačega znanja. Njihova notranja vrata so večinoma namenjena za nemški in avstrijski trg, nekaj jih prodajo drugod po svetu, nekaj pa tudi doma. Razvojna strategija podjetja je usmerjena v ekološko in samooskrbno smer ter smer modernih in brezčasnih dizajnov. Z vidika krožnega gospodarstva za proizvodnjo uporabljajo les iz lokalnih gozdov, z implementacijo trajnostnega razvoja in celovito proizvodnjo od hloda do končnega izdelka pa skrbijo za učinkovito predelavo vsega lesa, vključno z izrabo manjvrednega lesa in ostankov.

Poleg skrbi za varstvo okolja z ekološkimi materiali, krožnim gospodarjenjem in ničelno stopnjo odpadkov, veliko pozornost namenjajo tudi zaposlenim. Njihova skupna želja pa je postati vodilni proizvajalec masivnih notranjih vrat, prepoznaven predvsem v alpskem delu Evrope.

Nominiranci za priznanje Obrtnik leta 2022

LEON KRANJC, Klin d. o. o., Logatec

Podjetje Klin d. o. o. iz Logatca, ki ga vodi Leon Kranjc, je podjetje s 30-letno tradicijo. Že od ustanovitve naprej se ukvarjajo z izdelavo in vgrajevanjem dimniških sistemov ter prodajo in montažo kaminskih peči. Sprva so se ukvarjali le s sanacijami obstoječih dimniških sistemov z vstavitvijo dimniških tuljav iz nerjaveče pločevine ter dimniškimi priklopi. Z leti se je njihova dejavnost zaradi povpraševanja razširila tudi na izdelavo izoliranih dimniških sistemov ter drugih storitev, ki so v povezavi z dimniki.

Konkurenčna prednost podjetja je v dolgoletnih izkušnjah, tehnično dovršeni rešitvi in kakovostni izvedbi. Pred nekaj leti so razvili tudi lasten dimniški sistem za različne dimenzije oziroma nazivne premere dimnikov, ki je zastavljen tako, da lahko brez težav konkurirajo izdelkom velikih proizvajalcev podobnih sistemov. Poleg omenjenega konstantno razvijajo izdelke in sisteme, ki bistveno pripomorejo k enostavnejši postavitvi dimniških sistemov in zmanjšanju vpliva kurjenja na kakovost zraka.

Letošnja selitev v nove proizvodne prostore, kjer so pridobili tudi skladiščni prostor in prostor za laserski razrez pločevine, podjetju Klin omogoča prehod s projektne na maloserijsko proizvodnjo, a gre še vedno za obrtni način delovanja. V prihodnje želijo ohraniti svoj tržni delež v Sloveniji in se bolj aktivno pojavljati tudi na tujih trgih.

VINKO PETKOVŠEK, Kovinska galanterija, orodjarstvo, svečarstvo in trgovina Petkovšek Vinko s. p., Ig

Vinko Petkovšek je samostojni podjetnik od leta 1988, ko se je začel ukvarjati s proizvodnjo lahke kovinske embalaže. Po 34 letih sta skupaj z ženo Petro v tem poslu še vedno zelo uspešna. Začela sta v garaži na Ilovškem štradonu v Ljubljani, na začetku letošnjega leta pa so se preselili v nove, sodobne poslovno-proizvodne prostore v industrijski coni na Igu.

Večino njihove proizvodnje predstavljajo kovinski pokrovčki in mrežice iz kositrane pločevine v različnih barvah za vse standardne velikosti sveč. Obdelujejo predvsem kakovostnejšo pločevino, ki dosega boljše lastnosti in boljše izgorevanje sveč.

Zagotavljajo visoko strokovnost in kakovost, ki je plod natančnega in vestnega dela in dolgoletnih izkušenj. Z najsodobnejšo tehnologijo, lastno orodjarno in strokovnim kadrom se prilagodijo vsem potrebam kupcev. Naročniki so večinoma svečarji iz vse Evrope, prodajajo tudi v tretje države, na primer na Filipine, okviru poslovnih prostorov pa deluje tudi industrijska trgovina, kjer svoje izdelke ponujajo končnim kupcem.

Poleg osnovnega posla za različne naročnike opravljajo storitve stiskanja, izsekovanja in globoki vlek pločevine, nekaj posla pa opravijo tudi za avtomobilsko industrijo.

V podjetju so poleg Vinka Petkovška zaposleni še trije, občasno pa potrebujejo tudi zunanje sodelavce. V prihodnosti ima Vinko načrte za dodatno avtomatizacijo proizvodnje ter prenos podjetja na hčeri Nežo in Polono.

ANDREJ ROŽMANC, Levček, trgovina po pošti in storitve d. o. o., Logatec

Andrej Rožmanc vodi mikro podjetje z makro ljubezni do otrok in lesa. Cilj vseh v podjetju je otrokom ustvariti nepozabno otroštvo in razvoj skozi igro. Izdelujejo zunanja otroška igrala za javne površine, ki so namenjena uporabi v otroških vrtcih, osnovnih šolah, turističnih objektih in drugih javnih površinah, ter igrala za domačo zunanjo uporabo.

Otrokom želijo urediti varno, kakovostno in prijetno otroško igrišče, zato so igrala izdelana v skladu z evropsko varnostno normo in preizkušena s TUV metodami. Prednost igral je, da se posamezni moduli med seboj dopolnjujejo.

Pri igralih za domačo uporabo je dodana vrednost predvsem v tem, da kupec dobi vse za varno igro: tobogan in ustrezen, impregniran les, igralo pa nato na podlagi podrobnih navodil lahko sestavi kar sam.

Vodilo podjetja Levček je spremljati, slišati in razumeti kupce ter biti vedno korak naprej. Zato ponudbo sestavljajo kakovostni izdelki. Odlikujejo jih varnost, trajnost, sodoben dizajn in materiali ter dostopna cena. Prizadevajo si za kratke dobavne roke, strokovnost montaže, zagotavljajo obnovo igral in pregled igrišč, pripravljajo akcijske ponudbe in širijo ponudbo.

Ključna pogoja za doseganje ciljev v podjetju sta ustrezno znanje in usposobljenost zaposlenih na vseh ravneh organizacije. Podjetje daje poseben poudarek usposabljanju zaposlenih na področju kakovosti, izpolnjevanja zahtev kupcev, varnega in zdravju neškodljivega dela ter ravnanja z okoljem. Imajo dva prejemnika kadrovske štipendije, prostovoljno se udeležujejo dobrodelnih dogodkov in skrbijo za skupno dobro našega planeta./LN/Foto: press: OZS/