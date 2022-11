Huawei Mate 50 Pro? Uau…!

Ljubljana, 24. november 2022 – Peter Gedei je ime, ki v zavest marsikaterega jamarja v Sloveniji prikliče pravljične prizore podzemlja. Večkrat nagrajen na domačih in mednarodnih jamskih natečajih, svoje delo je predstavljal tudi na domačih in tujih razstavah, trenutno pa je brez dvoma najslavnejši slovenski jamski fotograf, ki se mu tudi v svetovnem merilu po opusu in kakovosti malokdo postavlja ob bok. Verjamemo, da boste po ogledu teh fotografij, Petru zagotovo začeli slediti na družbenih omrežjih.

Peter je tokrat svoj spust v Zelške in Škocjanske jame opravil z zelo posebno nalogo, brez zrcalno-refleksnega fotoaparata, temveč le s Huawei Mate 50 Pro.

Peter, v čem je za vas čar jamske fotografije?

Zagotovo v kreativnem prikazu nenavadnih prostorov, kapniških oblik, podzemnih dvoran in jezer, ki jih na površju seveda ni. Gre za popolnoma drugačno dojemanje okolice, ki lahko običajnemu gledalcu, nevajenemu podzemlja, pričara fantastične, neverjetne, morda celo pravljične občutke. No, moj izziv je pričarati te prostore s svetlobo, ki jo moram prinesti s seboj, saj v jamah svetlobe ni. Ker pa je ta izziv podkrepljen še z vsemi tegobami jamarjenja, je občutek, ki me preveva ob uspešnem posnetku, toliko večji.

Kaj je v jami tisto najzahtevnejše, kar mora obvladati fotograf? Svetloba?

Ker v jamah svetlobe ni, jo mora jamski fotograf prinesti s seboj in jo postaviti na takšna mesta, da bo osvetlitev za njegov okus optimalna. To spominja seveda na studijsko fotografijo, a se mora v jami ob tem znati pravilno gibati, paziti na prostor in vedeti, kam postaviti kakšen vir svetlobe. Vse te omejitve predstavljajo težji del jamske fotografije, ki je običajnemu fotografu neznan. A ker vsega dela ne more opraviti sam, potrebuje asistente, ki mu bodo pomagali prinesti opremo, držali luč, jo prižgali, mu pozirali in mu ne nazadnje delali družbo. Asistente mora fotograf postaviti na določena mesta, čim manj obremenjevati jamski prostor in zaključiti svoj posnetek v optimalnem časovnem okvirju.

Kako človek s toliko izkušnjami gleda na mobilno fotografijo?

Fotografiranje z mobilniki seveda zagotavlja določene prednosti. Bistvena je seveda kompaktnost in priročnost mobilnega telefona, predvsem pa je lahek in ne zavzame veliko prostora. V zadnjem času se med jamarsko opremo pojavljajo tudi mobilni telefoni, v katere jamarji vpisujejo podatke o meritvah in raziskavah, hkrati pa z njimi tudi fotografirajo. Obstoječe jamarske luči načeloma nudijo dovolj svetlobe za osvetlitev prostora, šibkost mobilnikov se načeloma pokaže le pri večjih prostorih, kjer je za osvetlitev potrebnega še kaj več. Za ogled posnetkov na raznovrstnih spletnih straneh danes ne potrebujemo več velike ločljivosti, zato se morebitnih napak posnetkov z mobilniki niti ne zavedamo. Pri višjih ločljivostih pa se lahko morebitne napakice že nazorneje prikažejo.

Ljudje imamo težavo posneti lepo fotografijo že v malo slabših pogojih, kaj šele v jami. Vam je s Huawei Mate 50 Pro v jami uspelo posneti božanske fotografije. Lahko delite kak nasvet za »telebane«, kako oziroma kakšne nastavitve morajo biti za približek vašim fotografijam?

V jami sem preizkušal dva načina, ki sta mi prišla prav, Photo in Pro. Photo sem uporabil vsakokrat, ko je bilo vidne toliko svetlobe, da je Mate 50 Pro lahko določil optimalne nastavitve. Avtomatika deluje odlično, poleg tega pa dovoljuje tudi nastavljanje pod- ali nad-osvetlitve. Način Pro mi je prišel prav v temi in takrat, ko sem dodatno osvetljeval z bliskavicami. V tem načinu lahko nastavimo vse fotografske parametre, ki jih potrebujemo za izvedbo posnetka, vendar pa izgubimo nekaj prednosti, ki jih prinaša avtomatika. Takšen posnetek lahko kasneje seveda tudi uredimo z orodji, ki jih Mate 50 Pro omogoča v galeriji. Za dober posnetek z Mate 50 Pro v večini primerov ni potrebe po nekem eksperimentiranju, ampak lahko brez bojazni zaupamo avtomatiki telefona, ki bo svoje delo opravila več kot odlično. Paziti je treba le na osvetlitev, da ne prihaja do presvetlih ali pretemnih delov.

Kaj vas je pri Huawei Mate 50 Pro najbolj navdušilo? Nočni način, makro, direktno urejanje fotografij na telefonu, …?

Mate 50 Pro ima zelo pester nabor načinov za fotografiranje najrazličnejših motivov. Poleg osnovnih programov, s katerimi se lahko lotimo vsakodnevnih motivov, so na voljo tudi zahtevnejši za dolge ekspozicije, tu pa je tudi makro način in močan zoom. Nenazadnje lahko svojo kreativnost izražamo tudi s spremenljivo zaslonko, ki pride prav pri stopnjevanju zamegljenosti ozadja. Mislim, da me je najbolj navdušila prav ta vsestranskost mobilnika, s katero sem se lahko lotil fotografiranja.

Nam lahko zaupate kakšen trik ali namig za dobro mobilno fotografijo?

Kamera Huawei Mate 50 Pro je izjemno zmogljiva, njena avtomatika ne bo razočarala. Če se vam kljub temu zdi, da vam avtomatika nudi premalo, so na voljo posebne funkcije ali pa povsem ročni Pro način nastavljanja. Zagotovo se je najbolj pomembno ukvarjati z motivom, si zamisliti pristop in izvedbo, Mate 50 Pro pa vam bo pri tem lahko le v pomoč kot izjemno kvalitetno orodje.

S Huawei Mate 50 Pro ste šli pod zemljo in nam pričarali ta čudovit svet naših čudovitih jam. Verjamemo pa, da ste mobilno kamero uporabili tudi na površju. Kaj vas je pri fotografiranju narave, ljudi, morda celo pri bližinski fotografiji najbolj navdušilo? Kateri način za fotografiranje vam je bil najbolj všeč?

Kot že pri fotografiranju v jamah, mi je bila všeč priročnost in pa vsestranskost. Prav so mi prišli osnovni, kakor tudi napredni načini, brez težav sem se lahko prilagodil situaciji. Nasvet za uporabnike? Gotovo ta, da lahko zaupamo avtomatiki telefona. Kljub temu pa bomo kdaj v situaciji, ki bi jo radi priredili po svoje. Ena takšnih je zagotovo izmerjena osvetlitev, katero lahko popravimo s pritiskom na področje, kjer želimo ponoviti meritev. Huawei Mate 50 Pro omogoča izbiro točke ostrenja kakor tudi točke merjenja svetlobe. Fotografijo lahko na ta način potemnimo ali posvetlimo. Če pa bi želeli podaljšati čas osvetlitve, izbrati drugo barvo svetlobe in podobno pa je seveda na voljo nastavitev Pro. V nekaterih situacijah pridejo prav tudi napredni načini. Če izpostavim le enega – izredno všeč mi je bil napredni način za fotografiranje tekoče vode Silky Water, ki pa nam lahko pride prav tudi v drugih situacijah, kot so na primer ognjeni zublji.

Peter je z absolutnim kraljem mobilne fotografije, Huawei Mate 50 Pro, naredil kar nekaj fotografij Zelških in Škocjanskih jam, katere si oglejte v fotogaleriji. Prepričani smo, da boste ob obisku katere od slovenskih jam, s Huawei Mate 50 Pro uspeli posneti zelo dober približek le-tem.