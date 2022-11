Mesečna proizvodnja električne energije najmanjša v zadnjih 19 letih

Ljubljana, 26. november 2022 – Proizvodnja električne energije v Sloveniji se je oktobra v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta zmanjšala za več kot polovico, prav tako se je zmanjšala količina oskrbe z energenti pravi analiza SURS

Proizvodnja električne energije na letni ravni manjša, uvoz večji

Neto proizvodnja električne energije je znašala 530 GWh in se je v primerjavi s septembrom zmanjšala za 48 %, v primerjavi s prejšnjim oktobrom pa za 54 %. Proizvodnja v hidroelektrarnah je bila za 27 % večja, v termoelektrarnah pa za 53 % manjša kot pred enim letom. Jedrska elektrarna je oktobra 2022 imela redni remont in ni obratovala. Hkrati z remontom jedrske elektrarne je bil v oktobru iz sistema izklopljen tudi šesti blok Termoelektrarne Šoštanj, kar je prispevalo k rekordnemu upadu proizvodnje električne energije, ta je bila najmanjša v zadnjih 19 letih.

Manjši proizvodnji električne energije v termoelektrarnah je sledil tudi upad porabe goriv. Skupna poraba goriv je bila tako za 54 % manjša kot pred enim letom.

Uvozili smo rekordnih 1.210 GWh, izvozili pa 655 GWh električne energije. V primerjavi s prejšnjim oktobrom je bil uvoz za 42 % večji in izvoz za 16 % manjši.

Poraba električne energije večja kot v prejšnjem mesecu

Gospodinjstva so oktobra porabila 263 GWh električne energije, poslovni subjekti pa 610 GWh. S porabo 329 GWh je prevladovala predelovalna dejavnost. Poraba električne energije se je v primerjavi s prejšnjim oktobrom v gospodinjstvih zmanjšala za 12 %, pri poslovnih subjektih pa za 7 %.

Porast količine oskrbe z energenti na mesečni in upad na letni ravni

Količina oskrbe z energenti se je povečala pri vseh kategorijah razen pri rjavem premogu in lignitu, petrolejskem gorivu za reaktivne motorje ter koksu. Oskrbe pri teh treh spremljanih kategorijah so se v primerjavi s prejšnjim mesecem zmanjšale za 39 %, 27% oz. 14 %. Po drugi strani so se povečale količine oskrbe s črnim premogom in antracitom za 47 %, drugimi naftnimi proizvodi za 26 %, ekstra lahkim kurilnim oljem za 25 %, zemeljskim plinom za 15 %, utekočinjenim naftnim plinom za 12 %, dizelskim gorivom za 9 % in motornim bencinom za 7 %.

V primerjavi s prejšnjim oktobrom pa so upadle količine oskrbe z rjavim premogom in lignitom za 63 %, zemeljskim plinom za 30 %, drugimi naftnimi proizvodi za 29 %, črnim premogom in antracitom za 27 %, ekstra lahkim kurilnim oljem za 23 % in koksom za 6 %.

V bruto končni porabi energije skoraj četrtina energije iz obnovljivih virov

Delež energije iz obnovljivih virov v bruto končni porabi energije v Sloveniji je bil v letu 2021 24,64-odstoten. V sektorju ogrevanja in hlajenja je ta delež znašal 35,22 %, v sektorju električne energije 34,98 %, v sektorju transporta pa 10,64 %./Vir: SURS/