Trikrat “tiho” do jutri do 19. ure

Ljubljana, 26. novembra 2022 – Pred nedeljskimi referendumi, in sicer o noveli zakona o RTV Slovenija, spremembah zakona o vladi in spremembah zakona o dolgotrajni oskrbi se je opolnoči uradno zaključila referendumska kampanja in se je začel volilni molk. Ta bo trajal do zaprtja volišč v nedeljo, 27. novembra, praviloma do 19. uri.

Ko je znano je v tem času je prepovedano kakršnokoli nagovarjanje volivcev, da naj valijo tako ali drugače. In sicer to velja propagando v medijih, elektronskih publikacijah in propagando z uporabo telekomunikacijskih storitev, nameščanje novih plakatov in razdeljevanje letakov s politično oglaševalsko vsebino, objavljanje videospotov oziroma oglasov političnih strank, pozivanje volivk in volivcev, koga naj volijo, javni shodi v zvezi z referendumsko kampanjo.

Za kršitev so predvidene globe od 800 do 3000 evrov za organizatorja referendumske kampanje, od 300 do 600 evrov za odgovorno osebo organizatorja referendumske kampanje,

od 250 do 500 evrov za pravno osebo ali s. p. ter od 150 do 250 evrov za posameznika ali odgovorno osebo pravne osebe oziroma samostojnega podjetnika.

Prijave domnevnih kršitev volilnega molka bo sprejemala dežurna služba Ministrstva za notranje zadeve na naslednjih telefonskih številkah:

080 12 00 – Operativno-komunikacijski center Generalne policijske uprave:

v soboto, 26. novembra 2022, od polnoči do 7. ure in od 19. ure do polnoči,

v nedeljo, 27. novembra 2022, od polnoči do 7. ure.

080 21 13 – Dežurna služba Inšpektorata Republike Slovenije za notranje zadeve: