Dunaj, 27. november 2022 – Doslej sem vam prikazoval Dunaj, kar ta ponuja (predvsem turistom) s pomočjo nekdanje Avstro-Ogrske monarhije. Danes pa sem se sprehodil v delu Dunja, kjer je doma prihodnost. Prihodnost tistih, ki potrebujejo in si želijo zagotoviti življenje z znanjem, in tistih, ki so si znanje že pridobili in zdaj živijo v področju naprednega okolja in ga usmerjajo za razvoj Dunaja.

Naj dodam, da je v neposredni bližini izjemo naprednega poslovno stanovskega kompleksa (je na področju Dunaja, ki nosi ime Krieau) tudi WU – Ekonomsko poslovna univerza na Dunaju, ki pa zagotavlja študij več kot 21 tisoč študentkam in študentom, iz kar 100 držav, da si tu naberejo dovolj znanja. Nekateri pravijo, da je eno od najboljših izobraževanj s področja poslovnih ved v Evropi.

Vidite, tako je tam, kjer je združena udobnost bivanja in zaposlitve v prestižnih podjetjih ter tam, kjer je center za pridobivanje znanja, ki bo morda po uradni »zapolnitvi« potrebnega uporabljeno za razvoj Avstrije.

Torej ima Dunaj tudi moderno perspektivo. Kar pomeni, da ne ponuja samo zgodovinske znamenitosti za turiste, ampak zagotavlja tudi osnovo mladim generacijam, da pridejo živet in delat v avstrijsko prestolnico. To pa pomeni, da bodo mestu dolgoročno omogočili še večji razvoj.

Sodeč po videnem, se velja vprašati, do kdaj bodo nosilci oblasti v Slovenji (velja za te skrajno liberalne, ki so zdaj na oblasti kot one, ki jim pravijo, da so skrajno desni) vodili državo tako, da ne bodo imeli ves čas nataknjene plašnice.

Tovariši! Kaj, če bi si končno le sneli plašnice in namesto osla zajahali konja brez plašnic. To bi vam omogočilo, da bi tudi vi videli Dunaj iz druge perspektive in bi morda nekaj od tu uporabili za razvoj Slovenije./Objavo pripravil: Janez Temlin/Fotografija: J.T/LJNovice/

