Znameniti Boris Brejcha za svoj rojstni obudil ljubljanski Kurzschluss

Ljubljana, 27. november – Po skoraj treh letih je Ljubljano ta petej, 25. novembra, zopet stresel elektronski spektakel pop-up klub Kurzschluss. Svetovno priznani didžej in kralj high-tech minimala Boris Brejcha, ki s svojimi seti na največjih svetovnih festivalih navdušuje ljubitelje techno glasbe, je ob podpori Brine Knauss, Ann Clue, Barbs the Nune ter Erika Grossa v plesno ekstazo spravil tudi slovenske oboževalce.

Boris Brejcha, ki je na ljubljanskem Kurzschlussu nastopil že leta 2019, je s svojo slovito masko jokerja in dvema urama plesnih ritmov tudi v Ljubljani poskrbel za dozo odličnih elektronskih ritmov, dobre energije in za scensko dovršen nastop, ki ga je bila Slovenija lačna od zadnjega Kurzschluss žura leta 2019.

Kot so sporočili iz Kurzschlussu je Brejcha svoj set začel uro za tem, ko se je dan prevesil v 26. november, ki je tudi 41. rojstni dan nemškega glasbenika. Organizatorji dogodka so mu ob prihodu na oder pripravili prav posebno presenečenje. Voščilo, ki se mu je enoglasno pridružilo tudi občinstvo, pa je po zaključenem nastopu, ki je obnorel dvorano, nadgradila tudi rojstnodneva torta.

Napetost sta pred nastopom nemškega zvezdnika na odru stopnjevali slovenski izvajalki Barbs the Nune in Brina Knauss, ki se je po nastopih na največjih elektronskih festivalih v tujini vrnila nazaj na Kurzschluss. Po glavnem dejanju pa se je Borisu Brejchi za mešalko pridružila njegova najboljša prijateljica Ann Clue, ki je v veliki meri zaslužna tudi za Borisov uspeh. Noč je zaključil Erik Gross.

Po triletnem premoru je bil to prvi žur v okviru Kurzschlussa, ki je po uvodnem letu 2013 dobil renome najboljših zabav v prestolnici. Njegove odre, ki so se letos prvič preselili na novo lokacijo na Litostrojski cesti 56, so v preteklih letih okronali svetovno znani izvajalci, kot so Umek, Senidah, Amelie Lens, Fatboy Slim, Joris Voorn, Laibach in drugi. Leta 2020 je Kurzschluss dogodke v živo zamenjalo gibanje Žuram doma, preko katerega so si zabave željni glasbeni oboževalci lahko večere in noči popestrili tudi v času pandemije.

