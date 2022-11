Na ljubljanskem regionalnem tekmovanju v računalništvu in informatiki ICPC zmagali Poljaki, Slovenci le 24.

Ljubljana, 29. novembra – V Sloveniji – Ljubljani je od 25. do 27. novembrom 2022 potekalo srednjeevropsko regionalno tekmovanje Central European Regional Contest (CERC), ki ga je organizira Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani v sodelovanju z društvom ACM Slovenija. Šlo je za največje in najbolj prestižno univerzitetno tekmovanje v računalništvu na svetu, International Collegiate Programming Contest (ICPC), ki so se ga udeležili najboljši programerji med študenti v Srednji Evropi.

Tekmovanja se je udeležilo 169 študentov v 56 tričlanskih ekipah iz sedmih držav srednjeevropske regije (Avstrija, Češka, Hrvaška, Madžarska, Poljska, Slovaška in Slovenija) ter Latvije. Slovenijo so je na tekmovanju zastopalo šest ekip: tri ekipe Univerze v Ljubljani, dve ekipi Univerze v Mariboru in ena ekipa Univerze na Primorskem.

Ekipa so morale v zadanem času (petih urah) poiskati rešitev za posamezni problem, ga najprej primero modelirati, nato zanj načrtovati učinkovit algoritem in ga nazadnje tudi sprogramirati. Ocenjevanje na tekmovanju je izredno strogo, saj se je vsaka rešitev z najmanjšo napako obravnavana kot napačna. V posamezni ekipi so bili trije študenti, ki pa so imeli na voljo le en sam računalnik, kar zahtevalo od članov ekipe sodelovanje, ustvarjalnost, natančnost, hitrost in sposobnost delovanja pod pritiskom.

Kot zmagovalki sta bili razglašeni ekipi Jagelonske univerze iz Krakova ter Univerze v Varšavi. Najboljšo slovensko uvrstitev pa je s 24. mestom dosegla ekipa Univerze v Ljubljani.

Prevlado poljskih ekip so med prvo deseterico dopolnile še ena ekipa Jagelonske univerze, ekipi Univerze v Varšavi in ekipa Univerze v Vroclavu. Med njih so se uvrstile še ekipe Karlove univerze v Pragi, Univerze v Zagrebu in ekipi Univerze Eötvös Loránd iz Budimpešte.

In še nekaj podatkov o zgodovini tovrstnih tekmovanj – Zgodovina tekmovanja ICPC sega v leto 1970, ko so ga organizirali na Teksaški univerzi A&M. Tekmovanje je hitro pridobilo popularnost v ZDA in Kanadi in je od leta 1977 organizirano vsako leto. Leta 1989 je tekmovanje preraslo lokalne okvire in se razvilo v večnivojsko globalno tekmovanje univerz pod okriljem fundacije ICPC in sedežem na Univerzi v Baylorju v ZDA. Na regionalni ravni je v zadnjih letih sodelovalo skoraj 60.000 študentov z več kot 3.450 univerz iz 111 držav, medtem ko je udeležba na lokalni ravni ocenjena na preko 300.000 študentov (https://icpc.global/worldfinals/fact-sheet/ICPC-Fact-Sheet.pdf). Nedavno (10. novembra) se zaključil 45. svetovni finale ICPC v Dhaki (https://worldfinals.icpc.global), kjer je naslov prvaka osvojila ekipa Massachusetts Institute of Technology./LN – Povzeto po objavi FRIU in STA/