Ne zatiskajmo si oči! HIV je še vedno tu in še vedno ubija

Ljubljana, 1. december 2022 – Svetovna zdravstvena organizacija ob 1. decembru, Svetovnem dnevu AIDSA, ki letos poteka pod geslom »Enak dostop za vse«, ponovno opozarja, da je globalni odziv na HIV v zadnjih letih zastal. Epidemija koronavirusa je še dodatno poglobila razmak med zastavljenimi in doseženimi cilji, še posebej v revnejših delih sveta. HIV tako ostaja eden večjih javnozdravstvenih problemov, ki ogroža na milijone življenj.

Samo 52 odstotkov vseh otrok, ki so okuženi s HIV, ima dostop do življenjsko pomembnega zdravljenja, kar 70 odstotkov novih okužb pa se zgodi med marginaliziranimi skupinami. Delitve, neenakosti in kršenje človekovih pravic ostajajo glavne ovire za napredek.

Svetovna zdravstvena organizacija ob tej priložnosti svetovno javnost poziva, naj ustrezno naslovi neenakosti ter izenači dostop do nujnih storitev za preprečevanje in zdravljenje okužbe s HIV, posebej za otroke in marginalizirane skupine. Ničelno toleranco do diskriminacije in stigme izpostavlja kot nujna pogoja za uspešno obvladovanje epidemije s HIV in njeno zajezitev do leta 2030.

Kako se HIV širi?

Do okužbe s HIV najpogosteje pride pri spolnih odnosih z okuženo osebo in ob izpostavljenosti okuženi krvi ali krvnim pripravkom, predvsem pri souporabi okuženih igel ali brizg pri injiciranju prepovedanih drog. Možen je tudi prenos z okužene matere na otroka med nosečnostjo, v času poroda ali po porodu z dojenjem. Okužba preko sline, znoja, solz ali pika okuženega komarja ni znana.

Kakšna bolezen je aids?

Od izpostavljenosti okužbi (rizičnega dogodka) do pojava prvih simptomov in znakov okužbe s HIV običajno mine nekaj tednov. Pri malo več kot polovici okuženih se v tem času pojavi ti. akutni retrovirusni sindrom. Bolniki imajo povišano telesno temperaturo, bolijo jih mišice, povečajo se jim bezgavke, navajajo glavobol, slabost, drisko, bolečine v žrelu, lahko se pojavijo rdečkasti izpuščaji in plitve razjede na koži, v ustih ali zadnjiku. V 2 do 4 tednih simptomi običajno izzvenijo. Sledi večletno obdobje brez večjih težav. Pri nezdravljenih osebah imunski sistem postopoma propada, nato se vse pogosteje pojavljajo hujšanje, dolgotrajne driske, kognitivne motnje ter rakave bolezni in druge okužbe, ki bi pri zdravih osebah potekale bistveno lažje ali pa se sploh ne bi razvile.

Kako lahko preprečim okužbo s HIV?

Okužbo lahko preprečite z varnim spolnim vedenjem, to so spolni odnosi z enim samim zvestim spolnim partnerjem, ki je neokužen. Sicer tveganje lahko zelo zmanjšamo s pravilno uporabo kondomov pri vsakem spolnem odnosu. V primeru nezaščitenega spolnega odnosa s HIV pozitivno osebo je možna zaščita z zdravili po izpostavitvi v obdobju do 72 ur. Možna je tudi zaščita pred izpostavitvijo, ti. preekspozicijska profilaksa, ko neokužena oseba zaščitno prejema nekaj zdravil, ki jih uporabljamo tudi za zdravljenje. Pri injiciranju nedovoljenih drog je potrebna individualna uporaba igel, pri tetoviranju, prebadanju ali akupunkturi pa morajo biti inštrumenti vedno pravilno sterilizirani.

Zakaj je zgodnje zdravljenje okužbe s HIV pomembno?

Okužba s HIV je zaenkrat še neozdravljiva, vendar je z zgodnjim odkrivanjem okužbe in sodobnim zdravljenjem možno dolgoročno preprečevati, da okužba napreduje v resna obolenja. Pravočasno doživljenjsko uživanje ustreznih zdravil omogoča kakovostno življenje in skoraj normalno pričakovano življenjsko dobo.

Ali sem v nevarnosti, da se okužim s HIV ?

Vsakdo, ki ima spolne odnose z okuženo osebo, se lahko okuži s HIV. S HIV se lahko okužijo tudi injicirajoči uživalci drog, ki souporabljajo pribor za injiciranje. Odkrito se pogovorite s svojim izbranim zdravnikom in se pozanimajte o možnosti testiranja za HIV ali druge spolno prenesene okužbe.

Noseča sem. Kako okužba s HIV vpliva na mojega nerojenega otroka?

Vse nosečnice, pri katerih je okužba s HIV možna, bi morale biti testirane na HIV. S primernim zdravljenjem se možnost prenosa na otroka zmanjša na manj kot 0,5%. V Sloveniji vseh nosečnic še ne testiramo na HIV, ker je med njimi zelo malo okuženih.

Kako vem, da sem okužen/a HIV?

Svojega osebnega zdravnika lahko prosite, da vam odvzame kri in naroči za vas brezplačno testiranje na okužbo s HIV. Brezplačno, zaupno in anonimno testiranje je dostopno tudi na Kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja v Ljubljani.

Kako zdravnik ugotovi, da gre za okužbo s HIV?

Zdravnik okužbo s HIV prepozna na podlagi klinične slike (predvsem bolezni, ki opredeljujejo aids) in okužbo potrdi s krvnimi preiskavami. Testiranje priporočamo tudi v skupini tistih, ki imajo za okužbo s HIV tvegano vedenje.

Zato pamet v glavo in ne zatiskajmo si oči, namreč HIV je še vedno tu in še vedno ubija./LN/