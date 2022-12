Nekaj o dveh črkah S in črki M, ki zmorejo poslati do 160 znakov

Ljubljana, 3. december 2022 – Danes, 3. decembra, dve črki S in črka M, ki zmorejo poslati do 160 znakov, praznujejo svoj 30. rojstni dan. Pa pojdimo po vrsti. Storitev kratkih sporočil, običajno skrajšana kot SMS, je komponenta storitve besedilnih sporočil večine telefonskih, internetnih in mobilnih sistemov. Uporablja standardizirane komunikacijske protokole, ki mobilnim napravam omogočajo izmenjavo kratkih besedilnih sporočil. Posredniška storitev lahko olajša pretvorbo besedila v glas za pošiljanje na stacionarne telefone.

Prvo sporočilo SMS je bilo poslano na današnji dan 3. decembra 1992, ko je Neil Papworth, testni inženir za skupino Sema, poslal “Vesel božič” na telefon Orbitel 901 kolega Richarda Jarvisa.

Tehnologija SMS izvira iz radijske telegrafije v radijskih memo pozivnikih, ki so uporabljali standardizirane telefonske protokole. Ti so bili opredeljeni leta 1986 kot del serije standardov Globalnega sistema za mobilne komunikacije (GSM).

Storitev uporabnikom omogoča pošiljanje in prejemanje sporočil do 160 znakov (če so v celoti alfanumerična) na in iz mobilnih telefonov. Čeprav je večina sporočil SMS poslana z enega mobilnega telefona na drugega, se je podpora za storitev razširila na druge mobilne tehnologije, kot so omrežja CDMA in Digital AMPS .

SMS se je v tem času komercialno razširil na mnoga mobilna omrežja in postal zelo priljubljen po vsem svetu kot metoda besedilne komunikacije. samo v prvih desetih letih od začetka uporabe, do konca leta 2010, je bil SMS najbolj razširjena podatkovna aplikacija z ocenjenimi 3,5 milijarde aktivnih uporabnikov ali približno 80 % vseh naročnikov mobilne telefonije.

Globalni posel s sporočili SMS je bil leta 2013 ocenjen na več kot 240 milijard ameriških dolarjev, kar takrat predstavljalo skoraj polovico vseh prihodkov, ustvarjenih z mobilnimi sporočili. O današnjih številkah tako številu prenosov, kot vrednosti le-teh, pa je škoda besed, saj te dosegajo milijarde, tako v številu prenosov (v prazničnih dneh, ki so pred nami, pa bodo te številke poletele v nebo), kot o vrednostih od tega posla./LN/