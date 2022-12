Danes mineva 33 let od ustanovitve Demosa

Slovenija, 4. december 2022 – Na današnji dan, 4. decembra 1989, torej pred 33 leti, se je zgodil zgodovinski premik k samostojnosti Slovenije, kot samostojne države. Na ta dan so namreč predstavniki strank Slovenske demokratične zveze, Slovenskih krščanskih demokratov in Socialdemokratska zveza Slovenije podpisali dogovor o sodelovanju in tako pravnoformalno uresničili dano zavezo, da se bodo omenjene stranke povezale v koalicijo DEMOS.

In ta koalicija je v aprilu 1990 zmagala na prvih demokratičnih volitvah in v Sloveniji dokončno pokopala enopartijski sistem v nekdanji jugoslovanski Republiki Slovenji ter omogočila Sloveniji prehod v demokracijo in samostojnost kot suvereni državi.

Gonilna sila tega prehoda in nosilec koalicije DEMOS je bil dr. Jože Pučnik (9. marec 1932 – 11. januar 2003), ki je bil zagotovo ključna oseba slovenske demokratizacije in osamosvajanja. To mu zdaj (takrat ne – razen ljudstva) priznavajo celo sedanji aktivni politiki. Je pa res, da se ti spet ne obnašajo primerno njegovim zamislim, ravno nasprotno Sloveniji vse bolj oddaljujejo od njegovih zamisli in Slovenijo spet usmerjajo, če ne že rinejo, nazaj na Balkan.

Dokaz, da se v Sloveniji premikamo v nepravo smer, dokazujejo nekoč izrečene besede dr. Pučnika, ki je z njimi povedal: “Mi moramo ustvariti ne le samostojno, suvereno državo, ampak tudi demokratično državo s kulturnim vrednostnim sistemom, ki bo urejal vsa področja človeškega življenja, in ki bi omogočila napredovanje, da bi se približali tej poti, ki so jo šli narodi Zahodne Evrope. Slovenci si to zaslužimo in to tudi zmoremo.” Da, in imel je prav.

Dejstvo je, da smo se danes Slovenke in Slovenci, in tudi Sloveniji prepadni državljani spet na točki, ko je na vsakem koraku videti veliko delitev in neenotnosti. Dokazano je tudi, da se vse bolj pozablja, zakaj si prizadeval Demos, in to žal hote.

Dejstvo pa je tudi, da na sedanje stanje v naši družbi vpliva razdiralna moč sedanje politike, in sicer pogledov in dejanj politikov, ki so usmerjeni v t. i. ozkogledi skrajni liberalizem, a tudi dejanj ozko usmerjenega desnega političnega pola, ki nikakor noče gledati zaradi nataknjenih plašnic nekoliko širše, to pa pomeni, da se Demosova zasnova le po pičlih 33 letih vse bolj razblinja.

Ali povedano s Pučnikovimi besedami: Slovenci in Sloveniji prepadni državljani si to ne zaslužimo, ker zmoremo več. Je pa res, da bi zato spet potrebovali človeka s širokim pogledom, kakršen je bil dr. Jože Pučnik. In Demos!/J.T./Fotografije: arhivske/