Ljubljana, 7. december 2022 – Google je danes objavil Leto v iskanju 2022 vpogled v najpomembnejše trenutke in trende iztekajočega se leta. Rezultati vključujejo podatke o iskanjih na Googlu v Sloveniji ter že tradicionalno ponujajo pregled nad zanimanji Slovencev v spletu.

Evropsko prvenstvo v košarki, supervolilno leto in razmere v Ukrajini so teme, ki so bile v letu 2022 med najbolj iskanimi.

Tudi v letošnjem letu šport ostaja med pomembnejšimi zanimanji Slovencev. V letu, ki so ga pomembno zaznamovali športni dogodki, so se ti pogosto pojavljali tudi med iskanji. Na samem vrhu iskanj je tako Eurobasket 2022. Da so leto pomembno zaznamovale volitve, dokazuje drugo najbolj iskano geslo v letošnjem letu – Volitve 2022. Politično obarvano je tudi tretje najbolj iskano geslo, in sicer Ukrajina.

Prebivalci Slovenije so v letu 2022 preko iskalnika Google najpogosteje iskali informacije o državni volilni komisiji, novoizvoljenem predsedniku vlade Robertu Golobu ter cenah goriva. Med športnimi dogodki je za evropskim prvenstvom v košarki največ zanimanja poželo svetovno prvenstvo v nogometu ter zimske olimpijske igre, oziroma še posebej medalje, ki so bile na njih podeljene. Med najbolj iskanimi ljudmi, ki so se poslovili v iztekajočem se letu, sta pevec zagrebške pop-rock skupine Parni Valjak Aki Rahimovski in Britanska kraljica Elizabeta II.

Pogled na najbolj iskana vprašanja, ki se začnejo z vprašalnico »kako«, pa razkriva vpliv epidemije koronavirusa na našo realnost. Slovence je v letu 2022 najbolj zanimalo, kako preveriti stanje bonov, kako dolgo velja hitri test ter kako do potrdila o prebolevnosti.

Na Googlu so ob iztekajočem se letu 2022, predstavili tudi katere televizijske serije in resničnostni šovi ter filmi so najbolj pritegnili pozornost ljudi ter najbolj iskana vprašanja, ki se začnejo z vprašalnico »kako«./LN