Najboljša poslovna praksa Best of the Best 2022 je projekt Industrija in Univerza

Ljubljana, 7. 12. 2022 – Na zadnjem AmCham Poslovnem zajtrku Best of the Best Edition, ta je potekal, v ljubljanskem hotelu Plaza Grand, včeraj, 6. decembra, je AmCham na svoji zdaj že prepotrebni prireditvi, za vse, ki kaj pomenijo na različnih poslovnih, pa tudi drugih področjih, tokrat v družbi vrhunskih slovenskih športnikov, Janje Garnbret, Darka Đurića in Eda Murića, obelodanil tudi nosilca naziva najboljše poslovne prakse leta, Best of the Best 2022.

Najboljši izmed treh tematskih sklopov je bil projekt Industrija in univerza – Skupaj gradimo družbo znanja in blagostanja Novartisa v Sloveniji in Univerze v Ljubljani.

V okviru programa Best of the Best AmCham Slovenija se že deveto leto zapored izpostavlja, predstavlja in nagrajuje najboljše poslovne prakse znotraj poslovne skupnosti AmCham Slovenija. Program pa predstavlja vodilo, navdih in pomoč pri prenosu novih znanj in pozitivnih poslovnih izkušenj. Izjemni projekti in najboljše poslovne prakse s svojimi inovativnimi pristopi v slovenski poslovni prostor vnašajo nova znanja, pristope, izdelke, procese in poslovne modele. S svojo kreativnostjo in energijo motivirajo tudi druge, s povezovanjem, sodelovanjem in zaupanjem pa širijo znanje, izkušnje in optimizem. Letos so program tako zaznamovali tri tematski sklopi: MOTIVACIJA, ESG in INOVATIVNOST.

Z največ zbranimi glasovi je prepričal projekt Industrija in univerza – Skupaj gradimo družbo znanja in blagostanja Novartisa v Sloveniji in Univerze v Ljubljani.

Najboljšega med najboljšimi so razglasili prav v družbi ljudi, ki Slovenijo dvigujejo v sam vrh – družbi slovenskih vrhunskih športnikov:Janje Garnbret, Eda Murića in Darka Đurića.

Darko Đurič je med drugim izpostavil tudi pomen mladih: “Jaz verjamem da v mladih je potencial. Veliko se govori o spoštovanju o starejših, premalo pa o spoštovanju do mladih. Svet se razvija, ker vedno pride nova boljša generacija.bVerjamem, da bo prihodnost svetla.”

Janja Garnbret je poudarila, da šport resnično združuje ljudi in da meje ne obstajajo: “Rada rečem, da meja ni. Vedno si lahko boljši.”

Edo Murić pa je poudaril, da ključna osredotočenost: “Imamo svoje cilje. Vemo, da če smo skupaj spadamo med najboljše.”

Svoje misli in želje je na dogodku delil tudi Blaž Brodnjak, predsednik uprave NLB in predsednik AmCham Slovenija, ki je povedal: “Če želimo biti najboljši moramo trenirati največ in to je prav to kar je kar naslavljamo – meritokracija! Od športnikov lahko dobimo inspiracijo, od njih se učimo. Ko bomo to spoznanje ponotranjili, bomo Slovenci nepremagljivi.”

Ob zaključku dogodka in prejemu nagrade je dr. Darja Ferčej Temeljotov povedala: “Najlepša hvala vsem ki ste prepoznali dodatno vrednost naše iniciative, ki v bistvu ni iniciativa ampak naš način življenja. Ustvarjamo prostor skladno s svojimi prepričanji in vrednotami in s tisto motivacijo, ki ne zastane niti takrat ko se kje zatakne. Tukaj se kalijo mladi talenti in najboljši ambasadorji naše družbe, ki strmi k napredku, ki se povezuje, deli znanja med strokami, med narodi, med regijami. Res smo veseli in ponosni, ta nagrada je za nas priznanje in spodbuda.”

Finalisti so bili zmagovalci posameznih tematskih sklopov:

★ Novartis v Sloveniji in Univerza v Ljubljani – Industrija in univerza – Skupaj gradimo družbo znanja in blagostanja —> NOSILEC NASLOVA BEST OF THE BEST 2022

Pri Novartisu v Sloveniji in Univerzi v Ljubljani se zavedajo priložnosti, ki izhajajo iz skupnega poslanstva in se pri tem osredotočajo na aktivnosti za razvoj mladih. S projektom Skupaj gradimo družbo znanja in blagostanja so se umestili v najboljšega v tematskem sklopu ESG in si zaslužili naziv najboljše poslovne prakse leta 2022, saj so med drugim dosegli manjšo zadržanost posameznih centrov znanja pred odprtim sodelovanjem in zmanjšanje stopnje birokratizacije, večjo povezanost strokovnjakov na posameznih ekspertnih področjih in pripravljenost podjetij za dolgoročno povezovanje, ki krepi inovacijsko sposobnost sodelujočih in v širšem pomenu prispeva k višji kakovosti življenja za vse.

★ Manpower d.o.o. – 4-dnevni delovnik kot premik k boljšemu načinu dela in poslovanja

Največ glasov žirije in publike v tematskem sklopu MOTIVACIJA je prejel projekt podjetja Manpower d.o.o. – 4-dnevni delovnik kot premik k boljšemu načinu dela in poslovanja. ManpowerGroup

Slovenija je pod okriljem ManpowerGroup SEE ob optimizaciji delovnih procesov uvedel 4-dnevni delovnik za vse interne zaposlene. Po treh mesecih se je izkazalo, da je imel pilotni projekt pozitiven vpliv na psihološko blagostanje in višjo produktivnost zaposlenih ter boljše ravnotežje med delom in prostim časom.

★ Airnamics d.o.o., član skupine Kolektor – Inteligentni robotski delavec KoCo

Pri Airnamics d.o.o., članu skupine Kolektor se zavedajo, da vstopamo v dobo intenzivnega preoblikovanja delovnih mest in ob tem se jim je porodila odlična ideja – ustvarili so inteligentnega robotskega delavca, ki so ga poimenovali KoCo. Inteligentni robotski delavec KoCo si je zaslužil naziv najboljšega v tematskem sklopu INOVATIVNOST, saj omogoča hitro in stroškovno učinkovito avtomatizacijo nizko kvalificiranega ročnega dela, lahko dela v polstrukturiranih okoljih, kontekstualizira svojo okolico in se prilagaja spremembam v delovnem okolju v realnem času. Trenutno razvijajo dodatne funkcionalnosti glede na potrebe trga, medtem ko se njihova osnovna tehnologija že uporablja 24/7 v tovarnah njihovih strank, kar potrjuje doprinose te rešitve.

Več o projektu Best of the Best

Letos so program zaznamovali tri tematski sklopi, in sicer: MOTIVACIJA, ESG in INOVATIVNOST. Podjetja iz naše poslovne skupnosti so tako imela možnost, da svoje poslovne prakse prijavijo na razpis v eni izmed teh treh kategorij. Izmed vseh na razpis prijavljenih projektov je AmCham komisija Best of the Best, skupina izjemnih posameznikov in glasnikov dobrih poslovnih praks, izbrala devet finalistov, po tri finaliste posameznega sklopa. Zmagovalci posameznega sklopa postanejo superfinalisti in se potegujejo za naziv najboljšega med najboljšimi, Best of the Best. Izbor najboljše prakse leta poteka v sklopu decembrskega AmCham Poslovnega zajtrka.

Edition, ki je bil zadnji AmCham Poslovni zajtrk v letošnjem letu. Že tradicionalno so decembrski AmCham Poslovnem zajtrku posvetili pogledu na uspehe tekočega leta in novih ambicioznih ciljev, ki jih želimo doseči v prihajajočem, se pogovarjali o pomenu KULTURE DIALOGA ter razglasili najboljšo poslovno prakso. In sporočili še, da ne le tradicija, tudi novosti, dobre ideje in deljenje dobrih praks, so vodilo naše poslovne skupnosti. Zato so letos, kot sporočajo najboljšega med najboljšimi razglasili prav v družbi ljudi, ki Slovenijo dvigujejo v sam vrh – družbi slovenskih vrhunskih športnikov: Janje Garnbret, Eda Murića in Darka Đurića./ln/ AmCham/