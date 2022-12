V mestu, kjer “vaši” niso bolj čislani kot “naši”, vsaj za policijo ne

Dunaj,7. december 2022 – Kot je znano vas Dunaj vas pričaka z muzeji in zbirkami mednarodnega format – kot je npr. v Umetnostnozgodovinskem muzeju največja svetovna zbirka slik slikarja Bruegla. Muzejska četrt z Leopoldovim muzejem (z največjo svetovno zbirko Schieleja), Muzejem moderne umetnosti, Arhitekturnim središčem in Kunsthalle šteje med najpomembnejše kulturne predele. Albertina je s 60.000 risbami in milijonom grafikami največja grafična zbirka na svetu. Za kraj baročnega veselja do življenja pa velja muzej Liechtenstein.

Dunaj tudi kot glasbeno mesto uživa velik mednarodni sloves. Tu so ustvarjali skladatelji kot Strauß, Mozart, Beethoven in Haydn. Dunajski simfoniki štejejo v sam svetovni vrh, Državna opera sodi med vodilne mednarodne hiše, Dunajski dečki pa navdušujejo ljubitelje glasbe po vsem svetu. Dunaj pa se je uveljavil tudi kot prestolnica muzikalov.

In? To, kar piše zgoraj, smo povzeli po predstavitveni strani mesta Dunaj, kar pomeni, da si omenjenega dela avtorsko ne lastimo, pa tudi pravice nimamo, da bi si ga. A od zdaj naprej pa je vse naše. Seveda mislimo tako na besedilo, kot fotografije pa tudi zanimiv video posnetek, ki je osnova tega prispevka.

Včeraj smo med drugim bili tudi na ulici Mariahilfer Strasse, ki je najdaljša nakupovalna ulica na Dunaju, njena dolžina znaša skoraj dva kilometra, kjer je obiskovalcem Dunja na voljo množica trgovin. Od tistih, za katere potrebujete ali bolj napeto denarnico ali pa plačilno kartico, ki se ne upre večjemu znesku na blagajni. Namreč, tu so butiki vodilnih blagovnih znamk in supermarketi, ki imajo tudi pravo izbiro, ki mami k nakupovanju.

In na Mariahilfer Straße pa boste vedeli tudi brezdomce pa posebneže, a tudi na vsakem koraku policijo, ki vas ne bo vznemirjala, če vi ne vznemirjate drugih. Tu pa smo mi opazili tudi zanimivo ulično glasbeno skupino, ki nas je prepričala, da smo jo posneli, in sicer zaradi njenega nastopa, ki je bil res zanimiv in odmeven (oglejte si ga v objavljanem video posnetku).

Posneli pa smo jih tudi zato, ker smo v naši prestolnici, se razume v Ljubljani, bili večkrat deležni t. i. uličnih umetnikov, ki včasih igrajo prej zase, kot mimoidoče od katerih naj bi izvabili plačilo za njihove (ne)umetniške nastope. Ti ulični glasbeniki, ki smo jih posneli ob javnem nastopanju, so po našem mnenju ponudili zanimiv nastop. Celo več, pri mimoidočih so dosegli odziv, da so ti njihov nastop nagrajevali samoiniciativno, nekateri so jim namenili celo desetaka (se razume v evrih).

Res zanimivo! A glej ga zlomka. Mimo so se pripeljali, prej omenjeni, ne prav »vidni« dunajski policisti, in se omenjenih uličnih glasbenikov lotili, in sicer le zato, ker jih je bilo skupaj več kot trije, torej bi morali svoj nastop prijaviti.

Vidite, tako je pa v državi, kjer ni razlik, le pravila so za vse enaka. Tako za naše ali vaše. Nekaj pa je res, da tovrstne delitve na naše in vaše na Dunaju ni zaznati. Čeprav velja vedeti, da tu, kot pravijo dobro obveščeni, živi več kot 70 različnih narodnosti, ki pa se kljub svoji kulturni raznolikosti držijo enotnih pravil, in sicer, da tu za večino velja, da so pred zakonom vsi enaki. In kako je to v Slovenji? Vi že veste, ker ste trenutno tam. Mi ne, ker že nekaj časa »fajtamo« na Dunaju. Da se razume za svoj denar in kakršnih koli obveznosti do kogar koli./Janez Temlin/Foto in video: Janez Temlin