Mlinotest tudi letos kaže svojo dobrodelnost

Ljubljana, 8. december 2022 – Naj zadiši po praznikih in dobrodelnosti! Mlinotest, eno najpomembnejših mlinarskih, pekarskih in testeninarskih podjetij v regiji, že četrtič zapored navdušuje z akcijo Mojstri peke. Letošnja akcija ima tudi dobrodelni značaj (predvsem zato so bili deležni te naše objave), saj lahko mojstri peke širom Slovenije s svojo peko v sodelovanju z ZPMS pomagajo družinam v stiski.

Kdo so pravi mojstri peke v Sloveniji? Tisti, ki radi kuhajo in pečejo s srcem! Mlinotest vabi vse, ki radi pečejo in pripravljajo različne jedi, k druženju v Facebook skupini Mojstri peke. S kuharskimi navdušenci širom Slovenije lahko odkrivate recepte, nasvete in nova znanja za pripravo jedi z Mlinotest moko. Tudi v letošnji kampanji se je skupini pridružila Ana Kristanc Žontar, znana mojstrica peke in kuhanja, ki tedensko deli video recepte.

Že dolgo je znano – kdor zna speči nekaj dobrega, to tudi rad z drugimi deli. Mlinotest tako v že četrti akciji Mojstrov peke pomaga tudi Zvezi prijateljev mladine Slovenije (ZPMS).

Kako? Za vsakih 10 objav z recepti članov Facebook skupine Mlinotest v sodelovanju z ZPMS podarja družinam v stiski 1 kilogram svojih izdelkov.

Zato hitro kuhalnice in pametne telefone v roke in pridružite se Facebook skupini Mojstri peke. Skupaj z družino specite nekaj dobrega in poskrbite, da v času praznikov širom Slovenije diši po dobrem.

»Verjamemo, da sta ljubezen in skrb za bližnje skrivni sestavini vsakega dobrega recepta. Zato letos osvetljujemo to veliko moč peke in skrbimo, da se jo čuti tudi tam, kjer je za praznike še zlasti težko. Verjamemo v moč skupnosti in se že zdaj zahvaljujemo vsakemu članu skupine Mojstri peke za to, da z nami pomaga in omogoča lepše praznike za vse,« so ob začetku akcije Mojstri peke povedali pri podjetju Mlinotest.

To sezono akcija Mojstri peke v ospredje postavlja tudi zgodbe iz pečice. Člani skupine si delijo prigode in trenutke, ki jih vežejo na objavljen recept. Vsak, ki objavi svojo zgodbo ali recept, se poteguje za Mlinotestov paket praktičnih nagrad in glavno nagrado. Trije nagrajenci bodo namreč prejeli vrednostni bon v višini 300 evrov za specializirano pekovsko trgovino.

MLINOTEST ŽE VEČ KOT 150 LET SKRBI, DA IZ MOKE NASTAJA VELIKO DOBREGA

Mlinotest je podjetje, ki združuje visoko znanje s srčnostjo. Znano ajdovsko podjetje se tako ponaša z že več kot 150- letno tradicijo na področju moke in mlevskih izdelkov. V koraku s trendi Mlinotestovi strokovnjaki vedno ponujajo nove izdelke in zagotavljajo najbolj kakovostne moke, iz katerih vsakodnevno nastajajo izdelki, ki najdejo svoje mesto v vseh slovenskih domovih.

Kot eno največjih podjetij pri nas se Mlinotest zaveda svojega pomena v življenjih Slovencev – za mizo in v kuhinji – in tudi svojih partnerjev. Podjetje tako že veliko let vlaga in vrača v lokalno družbeno okolje, tudi tako, da redno odkupuje surovine od lokalnih kmetov in podjetij, podpira pa tudi lokalne športnike.

Poseben poudarek je predvsem na sodelovanjih pri projektih, ki se srčno gnetejo več let, a zato toliko več dobrega prinesejo v življenja čim večjega števila ljudi. Tudi zato je letošnja akcija Mojstri peke dobrodelnega značaja. Pri podjetju Mlinotest vedo – čas v kuhinji z družino je neprecenljiv. Zato skupaj s soustvarjalci v Facebook skupini Mojstri peke in Zvezo prijateljev mladine Slovenije pomagajo družinam v stiski, da bi tudi v njihovih domovih zadišalo po dobrem, še zlasti v času praznikov, ko naše ranljivosti pridejo najbolj do izraza./#ljnovice/ Foto: press Mlinotest/

