Pesmomat se v ponedeljek prvič odpravlja čez mejo

Ljubljana/Trst, 15. december 2022 – Ko pesmomat potuje po Sloveniji, ne predstavlja le samega sebe in pesmi, ki jih je za evro mogoče brati in poslušati, ampak včasih na oder z njim stopijo tudi pesnice in pesniki. Pesmomat je še posebno vesel, ko mu družbo delajo mladi in izjemno talentirani umetniki in umetnice. Zato ni nobenega dvoma, da bo v ponedeljek, 19. decembra ob 18. uri poetična mašina še posebno navdušena. Takrat bo v čudoviti knjigarni Tržaškega knjižnega središča začela nastop skupaj s kolektivom Pêro Sŕce, ki šteje deset članic in članov. Obenem bo to prvo gostovanje pesmomata v tujini!

Pêro Sŕce je karnevalski lik, za katerega se je ustanoviteljem kolektiva Iti Weber, Martinu Mikoliču in Vidu Karlovšku ideja porodila med sestavljanjem Lego kock. Tako s sestavljanjem kock kot s pisanjem poezije in ustvarjanjem karnevalskega lika Pêra Sŕca kreirajo vzporedni svet. Domišljiji puščajo prosto pot, pot do višjih idej. Obenem prihaja do povezovanja ljudi in idej.

O ideji karnevalskega lika je nekaj več povedal eden tistih, ki o Pêru Sŕcu največ vedo – ustanovni član kolektiva Martin Mikolič. »Naša ideja je, da bi poezijo prinesli na ulico med nič hudega sluteče mimoidoče. Zato smo začeli s koncepiranjem lika, ki ni tradicionalen pesnik, ki bi nastopal le po literarnih večerih in uradnih srečanjih, ampak je karnevalski pesnik, ki hodi po ulicah in bere svojo poezijo. Je dionizičen lik,« je povedal Martin Mikolič, ki se mu zdi sodelovanje s pesmomatom koristno, saj želijo poezijo pošiljati v svet na različne načine – z govorjenjem, performiranjem, z računalniškim glasom, tiskanjem na papir… Še posebno vesel je, ker je pesmomat poskrbel za prevajanje poezije v povsem nov jezik – v računalniški. Podobno kot Pêro Sŕce pa tudi pesmomat ni statičen in potuje po svetu, čeprav je potrebno nekaj moči v rokah in nekaj prostora v vozilu za premik.

V ponedeljek se bosta Pêro Sŕce in pesmomat skupaj peljala v Trst in si imela zagotovo veliko za povedati, saj gre za inovaciji, ki v zadnjem času dvigata prah. Prav gotovo ga bosta dvigovala tudi v Tržaškem knjižnem središču, zato toplo vabljeni v njuno družbo. Za pokušino si lahko preberete eno od pesmi Martina Mikoliča, ki je vključena v pesmomatovo antologijo.

Pesmomat je nastal v partnerstvu Vrabca Anarhista, Društva slovenskih pisateljev, Slovenskega centra PEN, Fakultete za računalništvo in informatiko ter Slovenske pisateljske poti. Projektni financerji: Izdelavo prototipnega pesmomata je omogočila Mestna občina Ljubljana.

Projekt Pesmomat Slovenske pisateljske poti pa sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije in Center za kreativnost./LN/