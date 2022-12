Za predsednika Državnega sveta izvoljen Mark Lotrič

Ljubljana, 19. december 2022 – Državni svet v novi sestavi je le izvolil predsednika. To je postal Marko Lotrič direktor družinskega podjetja LOTRIČ Meroslovje, ki ga uspešno vodi od leta 1991. Tudi tokrat so se za ta položaj predsednika potegovali Marko Lotrič, Jožef Školč in Dejan Crnek. Za izvolitev predsednika DS-ja se zahtevajo glasovi večine vseh svetnikov, torej najmanj 21 od skupno 40.

Kot je znano, so državni svetniki, izvoljeni na volilnih zborih 23. in 24. novembra, volitve predsednika želeli opravili že prejšnji ponedeljek po potrditvi mandatov. Takrat so prav tako hoteli predsedniki postati Jožef Školč, Bojan Kekec in Marko Lotrič. Ker v dveh krogih glasovanja nobeden od kandidatov ni dobil zadostne večine, zato so takrat sejo prekinili ter se po posvetu odločili, da jo bodo nadaljevali danes, 19. decembra.

Stanislav Pejovnik, ki je kot najstarejši svetnik tega sklica vodil sejo, je ob začetku pojasnil, da so tudi tokrat kandidati trije. Interesni skupini negospodarskih dejavnosti in delodajalcev sta znova predlagali ista kandidata, prva Školča, druga Lotriča. Interesna skupina lokalnih interesov pa je tokrat za kandidata predlagala Dejana Crneka.

Na tajnem glasovanju je Lotrič dobil 18 glasov, Crnek 12, Školč pa le osem. Zato so izpeljali še drugi krog. Z 21 glasovi podpore je bil za novega predsednika DS-ja izvoljen Lotrič, ki je predstavnikov delodajalcev.

Kot že rečeno je Marko Lotrič direktor družinskega podjetja LOTRIČ Meroslovje, ki ga uspešno vodi od leta 1991. Pred samostojno potjo je Marko Lotrič pridobil znanja z meroslovnega področja v podjetju Tehtnica d.o.o. in tako nadaljeval tradicijo meroslovja v Selški dolini, ki se je pričela s prvim kemijskim laboratorijem leta 1923. V 25 letih uspešnega poslovanja je podjetje preraslo v skupino LOTRIČ Metrology, ki šteje 8 hčerinskih podjetij iz 6 različnih držav — Slovenije, Avstrije, Hrvaške, Srbije, Makedonije ter Bosne in Hercegovine. Celotna skupina danes zaposluje 83 strokovnjakov, ki se ukvarjajo z razvojem in izvedbo meroslovnih rešitev.

V Državnem svetu so zastopani različni družbeni interesi. Lokalni in funkcionalni interesi se v Državnem svetu medsebojno soočajo na institucionaliziran način. Njegova sestava naj bi nevtralizirala prevelik vpliv političnih strank, ki predvsem v Državnem zboru sodelujejo v zakonodajnem postopku.

Takšno sestavo Državnega sveta določa že Ustava Republike Slovenije, saj je po Ustavi zastopstvo nosilcev socialnih, gospodarskih, poklicnih in lokalnih interesov. Sestavlja ga 40 članov, ki v grobem zastopajo funkcionalne in lokalne interese, in sicer: