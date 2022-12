Cankarjev dom v letu 2022 – Programski vrhunci, ki še dolgo ne bodo izzveneli

Ljubljana, 22. december 2022 – Kot sporočajo iz ljubljanskega CD je bilo leto 2022 prvo, v katerem je kulturni in kongresni center Cankarjev dom večino časa deloval brez posebnih omejitev. Kot je znano je leta 2020 bila osrednja slovenska kulturna institucija zaprta 97 dni, kar 209 dni je delovala z omejenimi zmogljivostmi; leta 2021 je bila zaprta celo 112 dni, 185 dni pa je delovala omejeno. V Cankarjevem domu umetniško življenje tudi med zaprtji ni usahnilo, saj je osrednji slovenski kulturni in kongresni center postal ena izmed prvih kulturnih in kongresnih institucij v Evropi, ki je delo umetnikom in umetnicam zagotavljala tudi med prepovedmi delovanja, umetniške dogodke pa posredovala po spletu, ki je reševal tudi kongresna srečevanja.

Nastopilo je leto 2022. V začetku je Cankarjev dom 52 dni deloval z omejenimi zmogljivostmi, toda po dežju posije sonce, zaprtja in omejitve so končali v ropotarnici spomina in Cankarjev dom se je podal na pot okrevanja.

Neprekosljivi Berlinski filharmoniki in genialni Ivo Pogorelić

Programski vrhunci so se zgodili na vseh programskih področjih, saj Cankarjev dom predstavlja, spremlja in spodbuja vse umetniške prakse. V resni glasbi velja izpostaviti vrhunsko, nepozabno glasbeno doživetje, ki se je zgodilo z gostovanjem Berlinskih filharmonikov februarja. Berlinčani so poskrbeli za izjemen simfonični zvok in sodoben, prefinjeno zasnovan spored skladb (B. A. Zimmermann, W. Lutosławski, J. Brahms). Maja pa je na Gallusovem odru Ivo Pogorelić s Chopinovim sporedom potrdil izjemno priljubljenost pri slovenskem občinstvu in z brezčasno, premišljeno, nenavadno interpretacijo utrdil sloves genialnega pianista.

Mehiška diva Lila Downs in duo Silence s Slovarjem norosti

Za vrhunec glasb sveta je poskrbela mehiška diva Lila Downs, ki se je oktobra vrnila v Ljubljano ter očarala z mogočnim vokalom, izjemno glasbeno spremljavo in čustveno nabitim nastopom. Med izjemnimi slovenskimi glasbeniki, ki so leta 2022 nastopili v Cankarjevem domu, ne gre prezreti dua Silence s projektom Slovar norosti, ki se je novembra izkazal za presežek v domači kulturni ponudbi.

LILA DOWNS, Cankarjev dom, Ljubljana, 2.10.2022 Lila Downs, glas; George Louis Saenz Jr, pozavna, harmonika; Josh Levin, trobenta, klaviature; Rafael Enrique Gomez Nunez, kitara; Luis Alberto Guzman Venegas, bas kitara; Sinuhe Padilla Insunza, jarana; Nakeiltha Aisha Campbell, tolkala; Lautaro Burgos, bobni

Izjemni igralski dosežki v predstavo To noč sem jo videl, očaranost nad skupino Montreal Jazz Ballet in Matijo Ferlinom

Številne ljubitelje gledališča je ganila januarska gledališka koprodukcija To noč sem jo videl v režiji in priredbi Janeza Pipana po romanu Draga Jančarja. Igralke in igralci iz treh ansamblov (SNG Maribor, Burgtheater Dunaj in JDP Beograd) so bili izvrstni, Milan Marić, Daniel Jesch, Vladimir Vlaškalič in Nataša Matjašec Rošker pa nepozabni. Novembra je Cankarjev dom v petih dneh predstavil hrvaškega režiserja, koreografa in plesalca Matijo Ferlina (Sad Sam Manifestacija), ki večino odličnih projektov ustvari v okviru zavoda Emanat v Sloveniji. Za čustveni, čutni in estetski izbruh so novembra poskrbeli plesalci Montreal Jazz Balleta s predstavo Dance Me, ki jo oplajata neverjetna glasba in poezija Leonarda Cohena.

Filmski festivali spet v dvoranah

Tudi marčevski Festival dokumentarnega filma in legendarni novembrski Liffe sta bila leta 2022 nekaj posebnega. Ljubitelji dobrega filma so se zopet lahko vrnili v kinodvorane po Ljubljani in Sloveniji. Dokumentarec Sarajevo Safari Mirana Zupaniča na rednem filmskem sporedu Cankarjevega doma zaradi velikega zanimanja doživlja vedno nove ponovitve.

Legendarni alpinist in okoljevarstvenik Reinhold Messner

Cankarjev dom je bil prvo prizorišče na svetu, kjer je festival Zadnja odprava pripravil legendarni alpinist in zaščitnik narave Reinhold Messner, ki je s filmi, nastopi, predvsem pa z vizijami za prihodnost planeta občinstvo navduševal septembra. Na pobudo Cankarjevega doma in več uglednih soorganizatorjev so Ljubljano obiskali pomembni misleci, ki so na septembrskem mednarodnem simpoziju Gospodar razpravljali o gospostvih vseh vrst.

Med številnimi prireditvami kongresno-komercialnega programa velja izpostaviti 17. Evropski kongres psihologov.

Razstavne poslastice in prva naravoslovna razstava v zgodovini Cankarjevega doma

Medtem ko je ljubitelje slikarstva večji del leta navdihovala strokovno vrhunsko zasnovana razstava slovenske umetnosti tridesetih let Izven okvirja iz zbirke Galerije Božidarja Jakca ter drugih javnih in zasebnih zbirk po zasnovi kustosinje dr. Aste Vrečko, je 12. decembra 2022 luč sveta ugledala velika naravoslovna razstava V vrtincu sprememb, ki jo je Cankarjev dom pripravil v sodelovanju s Prirodoslovnim muzejem Slovenije in je prva naravoslovna razstava v zgodovini omenjene institucije, s katero kulturni center okoljsko ozavešča svoje obiskovalce.

Prenovljene garderobe in nova dvorana v nastajanju

V letih 2021 in 2022 je bilo v Cankarjevem domu prenovljenih vseh trideset garderob, v katerih se umetniki in umetnice z vsega sveta pripravljajo na nastope. Vse garderobe, ki so hkrati tudi zaklonišča, so bile prenovljene prvič po več kot štiridesetih letih delovanja osrednjega slovenskega kulturnega in kongresnega centra. Poleg tega se je začela tudi gradnja nove dvorane v petem nadstropju poslopja na Prešernovi 10, ki bo prve obiskovalce sprejela aprila 2023.

Silvestrska odločitev bo težka

V Cankarjevem domu 31. decembra ne bo lahko. Ponuja se več možnosti in vsaka je po svoje privlačna. Skupina Katalena bo poskrbela za popoldansko otroško rajanje v Linhartovi dvorani, izvrstni baletniki HNK Ivana pl. Zajca z Reke pa za popoldansko silvestrsko baletno predstavo Hrestač na odru Gallusove dvorane. Zvečer bosta v Klubu CD koncertirala Tokac in Emanuela, v Kosovelovi dvorani se bo odvrtel film Izgubljeni kralj Stephena Frearsa. Razstava V vrtincu sprememb bo v Galeriji Cankarjevega doma odprta kar do enih zjutraj. Nastopilo bo leto 2023. Leto 2022 se bo poslovilo. Za vselej. Programski vrhunci Cankarjevega doma pa bodo še vedno odzvanjali pri vseh tistih, ki so jih bili deležni.