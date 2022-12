Januarja prihaja največji dvig minimalne plače v zadnjem desetletju

Ljubljana, 22. december 2022 – Vlada je na svoji strani objavila sporočilo, da se bo neto minimalna plača januarja povečala za okrog 100 evrov, kar je največji skok v zadnjih desetih letih. Sorazmerno se bo povečala tudi minimalna urna postavka za začasno in občasno delo dijakov, študentov in upokojencev.

V objavi piše: !«Minimalna plača letos znaša 1.074,43 evra bruto, kar znaša v primeru samske osebe približno 778 evrov neto. Skladno z obstoječim Zakonom o minimalni plači (Uradni list RS, št. 13/10, 92/15 in 83/18) mora biti znesek minimalne plače določen v višini, ki ne sme biti nižja od 120 in ne višja od 140 odstotkov izračunanih minimalnih življenjskih stroškov. Upoštevaje tudi rast cen življenjskih potrebščin, gibanje plač, gospodarske razmere oziroma gospodarsko rast in gibanje zaposlenosti. Minimalni življenjski stroški, izračunani v letošnjem oktobru, znašajo 669,83 evra.

Minimalna plača se mora vsako leto prav tako uskladiti najmanj z zneskom rasti cen življenjskih potrebščin. Za uskladitev minimalne plače se uporabi uradni podatek Statističnega urada Republike Slovenije o medletni rasti cen življenjskih potrebščin decembra preteklega leta glede na december predpreteklega leta.

Skladno z zakonom in upoštevaje razpravo socialnih partnerjev na Ekonomsko-socialnem svetu bo ministrstvu na začetku januarja 2023 izpeljalo oba koraka naenkrat in določilo nov veljavni znesek minimalne plače za leto 2023. Potreben podatek o rasti cen življenjskih potrebščin (december/december), ki ga narekuje zakon, namreč ne bo znan pred koncem letošnjega leta.

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec ocenjuje, da bo nova minimalna plača v neto znesku višja za približno 100 evrov. Končnega zneska bruto minimalne plače pa v tem trenutku ni mogoče dokončno določiti zaradi neznane rasti cen življenjskih potrebščin in ureditve dohodninske zakonodaje, ki se v letu 2023 spreminja tako po veljavnem zakonu kot po predlagani noveli ZDoh-2AA.

Predvidoma bo nov bruto znesek minimalne plače od obstoječega višji za 12 do 14 odstotkov. Novemu znesku minimalne plače bo sledila ustrezna zakonsko določena prilagoditev najnižje bruto urne postavke začasnega in občasnega dela dijakov in študentov ter upokojencev (trenutno 6,17 evra / uro)«.

Kaj bodo na to rekli podjetniki, še ni znano. Je pa res, da bi istočasno z dvigom minimalne plače vlada mora sprejeti pravila, kaj z delavci, ki iz takšnih ali drugačnih razlogov, izključno po delavčevem neustreznem odnosu, ker izpolnjuje delavnih obveznosti, ki jih ima opredeljene v pogodbi o zaposlitvi. Če bi se to definiralo, bi minimalna plača morala biti še nekoliko višja./LN/