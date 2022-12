Znana cena novega Moskviča3, ki bo 27 tisoč – evrov

Moskva, 28. december 2022 – Vsi, ki bodo v Rusiji želeli kupiti crossover Moskvič 3, bodo morali zanj odšteti najmanj 1.970.000 rubljev (okoli 27 tisoč evrov), poročila Russia Beyond. To tudi pomeni, da bi proizvodnja tega avtomobila lahko bila deležna podpore finančnega vladnega programa. Kjer je eden od pogojev za sodelovanje, da ima avto motor z notranjim zgorevanjem in, da njegova cena ne presega vrednosti 2 milijonov rubljev (27 tisoč evrov).

Model crossover Moskvič 3 se že izdelujejo v moskovski tovarni in naj bi bil naprodaj do konca tega leta. V podjetju so poudarili, da bodo vozilo sprva prodajali le v prestolnici. V prvi fazi bo avtomobile Moskvič3 prodajalo in servisiralo 11 moskovskih prodajnih avtosalonov.

“Končali smo izbor ponudb in izbrali prestolniške prodajne centre, ki bodo prodajali avtomobile v Moskvi v prvi fazi. Prihodnje leto se bomo osredotočili na velika milijonska ruska mesta, z večanjem proizvodnje pa bomo širili prisotnost na ruskem trgu. Prvi model bo crossover Moskvič 3. Zapolnil bo avtoparke taksijev in car sharingov,” so sporočili iz podjetja.

Kot je znano je crossover Moskvič 3 modificirana različica kitajskega modela JAC JS4. Avtomobili imajo pogon na sprednja kolesa in motor z notranjim zgorevanjem s prostornino 1,6 l in 109 KM.

Kupcem bo na voljo tudi električna različica crossoverja z nazivom Moskvič 3e. Ta avto bo imel elektromotor z 68 KM in bo lahko prevozil 410 km brez polnjenja baterije. Cene za ta model bodo objavljene kasneje. Za “zelen” avtomobil bo najverjetneje veljala posebna državna subvencija v višini 925.000 rubljev (12 500 evrov). Takšni pogoji so na primer zdaj na voljo za rusko električno limuzino Evolute.

Konec novembra so v moskovski avtomobilski tovarni Moskvič začeli sestavljati popolnoma pripravljene velike komponente – t.i. SKD montaža (Semi Knocked Down). Proizvodnja poteka po principu montaže avtomobilov po tehnologiji DKD (Disassembled Knock Down). Ta pristop se razlikuje od klasične CKD (Complete Knocked Down) montaže vozila, ki vključuje dostavo popolnoma dokončanih avtomobilskih komponent iz tovarne, ki jih proizvaja, v obrat, kjer se izvede končna montaža. V primeru DKD montaže iz končanega avtomobila odstranijo motor, menjalnik, vzmetenje ter manjši sklopi in pogonski deli, jih registrirajo na carini kot avtomobilske dele, nato pa vozilo ponovno sestavijo.

Moskvič (MZMA; rusko Москвич) je bila ruska avtomobilska tovarna s sedežem v Moskvi. Tovarna je bila ustanovljena leta 1930 in je obstajala do leta 2006, ko je razglasila bankrot. V najboljših časih so izdelali 100.000 vozil letno. Najbolj znana avtomobilska modela tovarne sta bila moskvič in aleko, nekdaj zastopana tudi na slovenskih cestah./LN/Russia Beyond