Danes in jutri v ljubljanskem CD znameniti Hrestač

Ljubljana, 30. december 2022 – Danes, 30. decembra, ob 18. uri in jutri, 31. decembra, ob 16. uri si bo v ljubljanskem Cankarjevem domu v Gallusovi dvorani moč ogledati zenitnega Hrestača, zadnji balet Petra Iljiča Čajkovskega (1840-1893), ustvarjen po pripovedki E. T. A. Hoffmanna in velja za enega najbolj priljubljenih baletov sploh. Prestavo pa je CD pripravil v produkciji hrvaške baletne hiše HNK Ivana pl. Zajca Reka, Orkestra Opere HNK Ivana pl. Zajca in INK Pula.

Interpretacij Hrestača je nešteto. Reško različico podpisuje odlični italijanski koreograf Mauro de Candia. Njegov Hrestač se dogaja v današnjem času, kar omogoča še dodatno povezanost dela z mlado generacijo gledalcev. Poustvaritev je plesalsko sveža, scenografsko in kostumografsko aktualna in koreografsko posodobljena, čeprav še kako ohranja duha prvotne uprizoritve. V njegovi koreografiji se plesalci z lahkoto gibljejo med klasičnimi in sodobnimi plesnimi tehnikami, enako svobodno se počutijo »na špicah« kot s petami povsem na tleh. Noben korak, ki se zgodi, ni zgolj zaradi spektakla, čeprav je ta ves čas prisoten, njihov gib je ves posvečen iskreni in pristni interpretaciji likov in zgodbe, hkrati pa prava plesna paša za oči.

Domišljijska zgodba o Mišjemu kralju in doživetjih v svetu slaščic je imenitna predstava za otroke in mladino, sočasno pa tudi posladek za ljubitelje baleta. Je prava družinska dogodivščina.

Ustvarjalci prestave so: HNK Ivana pl. Zajca Reka; Koreografija Mauro de Candia;Dirigent Pavle Zajcev; Dramaturgija Patricia Stöckemann; Kostumografija in scenografija Margrit Flagner; Adaptacija scenografije Aleksandra Ana Bukvić; Adaptacija kostumografije Manuela Paladin Šabanović; Oblikovanje svetlobe Mauro de Candia / Dalibor Fugošić; Asistentka koreografa Michela Paolacci; Koncertni mojster Anton Kyrylov; Baletni mojstri Paula Rus, Daniele Romeo; Korepetitorica Ella Veselin in Inspicientka Anca Zgurić.

Predstava traja 2 uri in ima odmor. Primerna je tudi za otroke od 9. leta naprej. Vstopnice za ogled predstave najdete na tej povezavi ali pri blagajni CD./ATS/Fotografije iz predstave Hrastač – press CD/