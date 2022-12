Poslovne nepremičnine se v Sloveniji še naprej dražijo

Ljubljana, 30. december 2022 – V 3. četrtletju 2022 so se cene poslovnih nepremičnin zvišale že osmo zaporedno četrtletje, in sicer za 1,8 %. Pisarniški prostori so se podražili, lokali pa pocenili.

Cene poslovnih nepremičnin še vedno naraščajo tako na četrtletni …

Cene poslovnih nepremičnin, tj. pisarn in lokalov skupaj, so se zvišale že osmo zaporedno četrtletje. V primerjavi s četrtletjem prej so bile cene pisarn višje, cene lokalov pa so se znižale.

Cene pisarn nihajo izdatneje kot cene lokalov. Po znižanju v 2. četrtletju (za 4,4 %) so se v 3. četrtletju zvišale za 9,4 %. Četrtletno število prodaj pisarn (101) je doseglo najnižjo raven v zadnjih dveh letih. Kljub tovrstnemu nihanju cene pisarn vse od leta 2017 stalno naraščajo.

Po drugi strani so se cene lokalov znižale, in sicer za 7,3 %; to je skoraj toliko, kolikor je znašala njihova rast v 2. četrtletju letos (7,4 %). Cene lokalov so bile zato ob koncu 3. četrtletja skoraj enake tistim s konca 1. četrtletja letošnjega leta. Četrtletno število prodaj lokalov (93) je bilo zelo majhno, podobno tistemu iz 1. četrtletja 2020, ko se je pojavila epidemija covida-19.

… kot tudi na letni ravni

V primerjavi z istim četrtletjem lani so bile cene poslovnih nepremičnin v 3. četrtletju prav tako višje. Pisarne so se podražile za 12,8 %, lokali pa za 10,6 %.

V primerjavi s povprečjem v letu 2015 so se cene pisarniških prostorov v 3. četrtletju letos dvignile za 39,5 %, cene lokalov pa za 16,6 %./Vir: SURS/