Za izvedbo 59. Zlate lisice, 7. in 8. januarja, v Kranjski Gori, prižgana zelena luč FIS

Kranjska Gora, 30. 12. 2012 – Z današnjo, 30. decembra, uspešno snežno kontrolo s strani FIS-a je organizacijska ekipa ASK Branik prestala še zadnjo preizkušnjo za izvedbi 59. Zlate lisice, ki pa bo, kot je znano potekal v Kranjski Gori in ne Mariboru, a vse pod taktirko mariborskih organizatorjev. Potrditev, da 59. Zlata lisica bo je potrdil direktor ženskih tekmovanj svetovnega pokala FIS Peter Gerdol, ki je na snežni kontroli, dal dokončno zeleno luč za organizacijo 59. Zlate lisice, ki se bo v obliki dveh veleslalomskih tekem za svetovni pokal FIS odvila prihodnjo soboto in nedeljo, torej 7. in 8. januarja v Kranjski gori.

»Z veseljem danes potrjujemo prihajajočo tekmo za Zlato lisico. Proga sicer še ni dokončno pripravljena, ampak to je teden pred tekmovanjem nekaj povsem normalnega. Na spodnjem delu imamo povsod dovolj snega in je povečini tudi že dobro utrjen, na zgornjem delu pa bo potrebnega nekoliko več utrjevanja, kar je tudi naloga organizatorja za naslednji teden dni,« je po kontroli povedal Gerdol.

Z odločitvijo je zadovoljen tudi vodja tekmovanja Mitja Dragšič: »Čaka naš še ogromno dela, ampak to smo navajeni, saj delamo in živimo z naravo. Prepričan sem, da bomo tudi tokrat pripravili tekmovanje na nivoju, kot si ga svetovni pokal zasluži.« Čeprav organizacijski ekipi tople vremenske razmere v zadnjih dneh niso šle na roko, ostaja Dragšič optimističen: »Do tekme je še teden dni, tudi vreme kaže, da se bo obrnilo v naš prid, vsekakor pa bomo morali biti previdni in dosledni ter vsak dan smotrno izkoristiti za utrditev in konzervacijo obstoječe snežne odeje.«

Z dokončno potrditvijo tekmovanja se bodo te dni pričele tudi zadnje priprave proge in prizorišča, na katerem se bodo že čez dober teden dni soočile najboljše svetovne smučarke. Svojo udeležbo je potrdilo kar 22 ekip iz celega sveta, tekmovalke pa se bodo na Vitranški strmini na dveh veleslalomskih tekmah borile za točke svetovnega pokala in tradicionalni pokal Zlate lisice.

Ob smučarskem dogajanju bo Zlata lisica tokrat v Kranjsko Goro ponesla tudi kanček pristne Štajerske kulture v obliki (v Mariboru tradicionalnih) javnih žrebov štartnih številk, ki jih bosta dodatno popestrila nastopa EMKEJ-a na petkovem in zasedbe Leonart na sobotnem žrebu.

Gregor Lednik, generalni sekretar 59. Zlate lisice, predsednik ASK Branik – »Letošnja, 59. Zlata lisica je nekaj zelo posebnega. Ne samo zato, ker je bomo v naslednjem letu obrnili nov list in praznovali 60. Zlato lisico, temveč predvsem zato, ker je že od samega začetka znano, da bo 59. Zlata lisica v Kranjski Gori.

Dejstvo je, da smo v preteklih letih, predvsem zaradi pomanjkanja snega, imeli v Mariboru nemalo težav. Vendar pa smo v letošnjem letu naredili velik premik in verjamem, tako kot celotna naša ekipa, da bo 60. Zlata lisica v Mariboru – tam, kamor spada.

Kljub temu, da letos ponovno gostujemo, pa gre vsa zahvala celotni mariborski ekipi, ki je s svojo vztrajnostjo in požrtvovalnostjo naredila vse, da lahko pričakujemo odlični tekmi za svetovni pokal. In verjamem, da bodo vse smučarke zadovoljne s progo in celotno organizacijo. Hvala tudi Smučarski zvezi Slovenije za zaupanje in ASK Kranjska Gora za pomoč pri izvedbi tekmovanja. Skupaj nam bo ponovno uspelo.

Naslednja Zlata lisica (torej jubilejna 60. p.p.) bo svoj jubilej praznovala v Mariboru. Tam, kjer se je pričela pisati zgodovina tega tekmovanja.«

PROGRAM PRIREDITEV

PETEK, 06/01/2023 // RAMADA RESORT

17.00: Seja vodij ekip

18.00: Javno žrebanje startnih številk NA PARKIRIŠČU HOTELA KOMPAS s koncertom EMKEJ-a

SOBOTA, 07/01/2023 // VITRANC

09.30: 1. TEK VSL

12.30: 2. TEK VSL

RAZGLASITEV REZULTATOV IN ZMAGOVALK VSL

17.00: Seja vodij ekip

18.00: Podelitev priznanj najboljšim sobotnega tekmovanja in javno žrebanje startnih številk NA PARKIRIŠČU HOTELA KOMPAS s koncertom zasedbe LEONART

NEDELJA, 08/01/2023 // VITRANC