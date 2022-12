Objavljeni so razpisi za štipendije Ad futura

Ljubljana, 31. december 2022 – Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je decembra objavil javne razpise v okviru štipendijskih programov Ad futura, z izjemo enega, ki je bil objavljen novembra. Programi so namenjeni spodbujanju mednarodne mobilnosti dijakov, študentov in raziskovalcev iz Slovenije v tujino in iz tujine v Slovenijo.

Namen štipendijskih programov Ad futura je izboljšati konkurenčnost slovenskega gospodarstva s prenosom znanja in dobrih praks iz tujine v Slovenijo. Študenti z izkušnjo mobilnosti v tujini izstopajo na trgu dela, saj v tujini okrepijo znanje enega ali celo več jezikov, poleg tega pa se v času mobilnosti tudi osebnostno kalijo. Pri selitvi v tujino in integraciji v novo okolje se srečujejo z drugačno kulturo in navadami in nemalokrat naletijo na povsem nepričakovane težave in izzive. Obvladovanje teh situacij prispeva k njihovi prožnosti in ustvarjalnosti pri iskanju rešitev ter posledično k samostojnosti pri sprejemanju odločitev ter zrelosti.

Poleg tega pridobijo tudi medkulturne kompetence, komunikacijske spretnosti, izjemno socialno mrežo in mnoge druge izkušnje. Ob tem velja omeniti tudi specifična področja oziroma smeri študija, ki v Sloveniji niso na voljo, v tujini pa. Izobraževanje v tujini tako omogoča mladim, da se v Slovenijo vrnejo s povsem novimi znanji in izkušnjami, ki bodo povečale njihovo zaposljivost in s katerimi bodo lahko pomembno prispevali h gospodarskemu in tehnološkemu razvoju Republike Slovenije.

Sklad z razpisi podpira tudi študijsko mobilnost tujcev v Slovenijo z namenom izmenjave kulturnih vrednot, znanja in poglobljenega sodelovanja na področju izobraževanja ter družbeno-gospodarskega partnerstva med Slovenijo in tujino.

Objavljeni so naslednji razpisi:

Štipendije Ad futura za študij v tujini za leto 2023 (334. javni razpis) so namenjene štipendiranju vlagateljev za dodiplomski in podiplomski študij na tujih izobraževalnih ustanovah za posamezno raven izobraževanja in pridobitev javno veljavnega spričevala.

Rok prijave: 31. 3. 2023.

Štipendija za študijske obiske dijakov in študentov v tujini za leto 2022 (333. javni razpis), ki jih matična izobraževalna ustanova vrednoti kot del izobraževalnega programa v Sloveniji. Sredstva so namenjena štipendiranju študijskih obiskov dijakov od 1. 9. 2022 dalje in študijskih obiskov študentov od 1. 10. 2022 dalje, pri čemer se mora študijski obisk dijaka pričeti najkasneje do vključno 31. 8. 2023, študijski obisk študenta pa najkasneje do vključno 30. 9. 2023.

Rok prijave: do porabe sredstev oziroma najdlje do 30. 9. 2023.

Štipendije za sodelovanje dijakov in študentov na tekmovanjih v tujini za leto 2022 (328. javni razpis), kjer lahko slovenske izobraževalne, raziskovalne in strokovne organizacije pridobijo sredstva za štipendiranje dijakov, študentov in njihovih mentorjev na skupinskih ali individualnih tekmovanjih iz znanja ali raziskovanja v tujini.

Rok prijave: od 1. 2. 2023 do porabe sredstev oziroma najdlje do 5. 9. 2023.

Štipendije za študijske obiske študentov v okviru programa Erasmus+ 2022 (331. javni razpis) so namenjene izobraževalnim institucijam. Predmet razpisa je štipendiranje študijskih obiskov študentov.

Rok prijave: do porabe sredstev oziroma do vključno 31. 5. 2023.

Štipendije za doktorski študij na European University Institute (EUI) za leto 2023 (329. javni razpis). Štipendija je razpisana za enega vlagatelja, ki bo v študijskem letu 2023/2024 vpisan v 1. letnik štiriletnega doktorskega študija na European University Institute (EUI), pri čemer zadnje leto študija financira EUI.

Rok prijave: 31. 5. 2023.

Sofinanciranje podoktorskega raziskovalnega izobraževanja na European University Institute (EUI) za leto 2023 (330. javni razpis) je namenjeno sofinanciranju enoletnega podoktorskega raziskovalnega izobraževanja enemu vlagatelju na EUI, ki bo v študijskem letu 2023/2024 sprejet na podoktorsko raziskovalno izobraževanje in bo z njim tudi pričel v študijskem letu 2023/2024.

Rok prijave: 31. 3. 2023.

Štipendija za udeležbo slovenskih dijakov na Benjamin Franklin mednarodnem poletnem institutu za leto 2023 (332. javni razpis) je namenjena največ enemu slovenskemu dijaku za pokrivanje stroškov udeležbe na Benjamin Franklin mednarodnem poletnem institutu v ZDA. Rok prijave: do porabe sredstev oziroma najdlje do 1. 6. 2023.

Javni razpis za program Fulbright za leto 2024 (335. javni razpis) je namenjen udeležencem Fulbright programa, in sicer slovenskim državljanom za gostovanje v ZDA in ameriškim državljanom za gostovanje v Sloveniji.

Rok prijave: do porabe sredstev oziroma najdlje do 26. 9. 2025.

Financiranje projektnih gostovanj na slovenskih visokošolskih zavodih in raziskovalnih organizacijah ter študijskega oziroma znanstvenega obiska študentov v tujini za leto 2022 (327. javni razpis). Sredstva je možno uveljavljati za gostovanja ali študijske obiske, ki potekajo v obdobju od 1. 1. 2022 do vključno 30. 9. 2023.

Rok prijave: 30. 9. 2023

Javni razpis štipendij za izobraževanje tujih državljanov v Sloveniji na podlagi razvojnih dogovorov v letu 2023 (336. javni razpis). Štipendije so namenjene državljanom Senegala, Nepala in Vzhodnega Timorja za podiplomski (magistrski) študij v Sloveniji.

Rok prijave je določen kot odprti rok prijave, ki prične teči na dan objave javnega razpisa in traja do porabe sredstev oziroma podelitve treh štipendij oziroma najdlje pet let.

Več informacij o posamezni štipendiji in pogojih je na voljo v razpisu, v poslovnem času sklada pa tudi po telefonu 01 434 15 66 ali po e-pošti ad-futura@sklad-kadri.si.