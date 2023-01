Na izjemni 59. Zlati lisici 82. zmaga Mikaeli Shiffrin; Odlična tudi naša Ana Buck 10.

Kranjska Gora, 8. januar 2023 – Velika zmagovalka današnjega veleslaloma na 59. Zlati lisici, ki jo je gostila Kranjska Gora, je Američanka Mikaela Shiffrin, ki se je tako z 82. zmago v svetovnem pokalu izenačila mejnik v ženski konkurenci, ki ga je pred leti postavila njena izjemna rojakinja Lindsey Vonn. Torej, 59. Zlata lisica bo zapisana v zgodovino, kjer je bil dosežen zgodovinski športni presežek izjemne 27. letne Američanke.

Največ zmag je Shiffrinova dosegla v svoji paradni disciplini slalomu (51), po petkrat je zmagala na superveleslalomu in paralelnih preizkušnjah, trikrat v smuku in enkrat v kombinaciji. Po številu zmag v svetovnem pokalu je pred Mikaelo Shiffrin le še legendarni Šved Ingemar Stenmark, ki je med letoma 1973 in 1989 zmagal 86-krat

Odlično je danes nastopila tudi naša Ana Bucik, ki ji zasedla 10. mesto, Tina Robnik pa je bila uvrščena na 29. mesto.

Po izjemnem nastopu na 59. Zlati lisici je Ana povedala: “Super, jaz sem zelo vesela in zadovoljna s svojim smučanjem. Uspelo mi je to, kar sem si želela pred tem koncem tedna. To sta dva rezultata med deseterico.”

O odlični organizaciji 59. Zlate lisce ni potrebo izgubljati besed, kot vedno, odlična!

Končni vrstni red na 59. Zalati lisici – veleslalom:

1. M. SHIFFRIN ZDA 1:52,53

2. F. BRIGNONE ITA +0,77

3. L. GUT-BEHRAMI ŠVI 0,97

10. A. BUCIK SLO 2,39

29. T. ROBNIK SLO 6,96

Veleslalom skupno (6/10):

1. M. BASSINO ITA 425

2. M. SHIFFRIN ZDA 400

3. L. GUT-BEHRAMI ŠVI 357

4. P. VLHOVA SLK 336

5. F. BRIGNONE ITA 304

6. S. HECTOR ŠVE 233

7. V. GRENIER KAN 207

8. T. WORLEY FRA 174

9. R. MOWINCKEL NOR 160

10. P. MOLTZAN ZDA 141

11. A. BUCIK SLO 114

46. T. ROBNIK SLO 2

Skupni seštevek – vse discipline (18/39):

1. M. SHIFFRIN ZDA 1.115

2. P. VLHOVA SLK 696

3. W. HOLDENER ŠVI 519

12. A. BUCIK SLO 309

18. I. ŠTUHEC SLO 208

60. N. DVORNIK SLO 50

112. T. ROBNIK SLO 2