Odgovor direktorice ZZZS na vprašanje o povračilu stroškov zdravljenja pri kateremkoli zdravniku

Ljubljana, 9. januar 2023 – Skupina zdravstvo.si je 2.1.2023 postavila javno vprašanje in ga poslala ključnim deležnikom v zdravstvenem sistemu. Vprašanje se je glasilo: ali naj bolnik brez dostopa do javnega zdravstva dobi povrnjene stroške zdravljenja pri slovenskem zasebnem zdravniku, kot to velja za zdravljenje v tujini?

Direktorica ZZZS na preprosto vprašanje podaja zapletene odgovore, ki v povzetku odgovora pomenijo sledeče:

Povračila stroškov pri zasebniku NE boste prejeli v primeru nenujnih stanj, ampak zgolj v primeru nujnih stanj.

Poglejte si, kako deluje vsem dostopno javno zdravstvo in so povrnjeni stroški zdravljenja nujnih in nenujnih stroritev pri vseh zdravnikih v Avstriji, Švici, Franciji, Nizozemskem in Finskem.

ZZZS predlaga bolnikom, da si v primeru nenujnih stanj, kamor očitno spada tudi obisk pri družinskem zdravniku, pogledate čakalne vrste in se postavite v krajšo čakalno vrsto. Še posebej, ker ZZZS po interventnem zakonu plačuje vse storitve, ki jih opravijo določeni in NE vsi izvajalci v javnem zdravstvu.

Preberite si opis delovanja javnega zdravstva v Franciji, kjer zavarovalnica plača zdravljenje pri vseh izvajalcih.

Bolniki povrnjenih stroškov pri zasebnih zdravnikih NE bodo prejeli, ker obstaja bojazen, da bodo bolniki plačevali več, kot jim lahko ZZZS povrne. Bolniki bi bili podvrženi neposrednemu plačilu in izkoriščanju s strani zdravnikov.

Preberite si kako zavarovalnica povrne stroške zdravljenja pri družinskem zdravniku v Švici še pred iztekom valute računa, ki ga izda zdravnik bolniku.

254.člena Pravil ZZZS NE bodo ukinili in omogočili povračilo stroškov pri zasebnem zdravniku, ker že v zakonu piše, da refundacije ni mogoča. Torej ukinitev člena Pravil ne bi nič spremenila, zato člena skupščina ZZZS ne bo ukinila.

Napačna razlaga zakona in ustave, kot jo navaja direktor ZZZS, ne pomeni, da bolniki s pomočjo sodišč ali politične reforme v prihodnje ne bodo doživeli vsem dostopnega, kvalitetnega javnega zdravstva pri tem pa ne bodo omejeni s skupščino državnega zdravstva.