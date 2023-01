Kmetijski pridelki pri pridelovalcih na letni ravni dražji za četrtino

Ljubljana, 13. januar 2023 – Cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih so se v letni primerjavi zvišale v povprečju za 25,0 %, vrednost kmetijskih pridelkov pa za 14,4 %.

Cene rastlinskih pridelkov so bile v povprečju za 11,6 % višje kot novembra 2021. Na zvišanje so vplivale predvsem podražitve žita (za 40,7 %), zelenjadnic (za 23,6 %) in krompirja (za 15,8 %). Nižje kot pred enim letom pa so bile cene sadja in vina.

Živali in živalski proizvodi so se podražili za 37,5 %. Izmed živali za zakol so se najbolj dvignile cene prašičev, in sicer za 32,2 %. Višje so bile tudi cene goveda in perutnine (za 20,9 % in 22,0 %). Cena mleka pri pridelovalcu je v povprečju zrasla za 56,9 %, cena jajc pa za 36,1 %.

Vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov prav tako zrasla

Skupna vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov se je v primerjavi z novembrom leto prej zvišala za 14,4 %. Vrednost odkupljenih pridelkov iz skupine živinoreja se je dvignila za 32,7 %. Vrednost odkupljenega mleka je zrasla za 51,8 %, odkupljenih jajc pa za 29,5 %. Prav tako višje kot pred letom dni so bile vrednosti odkupljene živine (za 10,7 %) in perutnine (za 34,8 %).

Skupna vrednost odkupljenih pridelkov iz skupine poljedelstvo se je znižala za 27,9 %, predvsem zaradi manjše količine odkupljene koruze v zrnju. Po drugi strani pa je zaradi količinsko večjega odkupa najbolj zrasla vrednost krompirja. Prav tako se je zvišala vrednost odkupljenih pridelkov iz skupine sadjarstvo in vinogradništvo./Vir: SURS/