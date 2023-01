Koalicija naj bi jutri na Brdu pri Kranju začrtala izhodišča za več reform – predvsem zdravstveno

Ljubljana, 17. januar 2023 – Kot poročajo osrednji mediji, naj bi koalicija (Gibanje Svoboda, SD in Levica) to sredo, 18. januarja, na Brdu pri Kranju začrtala izhodišča za več reform. V ospredju pa naj bi bila predvsem zdravstvena reforma. Kot pravi predsednik vlade, bodo po opravljeni razpravi (sodelovali naj bi ob ministrih tudi poslanci) oblikovali aneks h koalicijski pogodbi. “Mi (mislil na Gibanje Svoboda – sebe) bomo dali rešitve na mizo in iskali konsenz, kdor bo želel, se bo pridružil, kdor se ne bo želel, je to njegova stvar,” je dejal Golob.

Možnost aneksa h koalicijski pogodbi, v kateri bi koalicijski partnerji zapisali konkretne rešitve, se je sicer omenjala že v zadnjih dneh, kot kaže, pa ta možnost postaja vse realnejša.

“Ker si želimo, da za reformo stojimo vsi koalicijski partnerji, ne samo predsednik in minister, bomo na podlagi razprave oblikovali tudi aneks h koalicijski pogodbi,” je napovedal Golob. Pričakuje, da bodo tega podpisali tudi vsi koalicijski poslanci, zato da “vemo, da smo v tem čolnu vsi skupaj”, je poudaril.

S tem namenom je po njegovih besedah sklican tudi sredni vrh koalicije na Brdu pri Kranju, na katerem bodo sicer koalicijski partnerji pozornost namenili tudi izhodiščem za davčno, pokojninsko in šolsko reformo ter reformo plačnega sistema v javnem sektorju, na dnevnem redu bo tudi stanovanjska politika.

Tema zdravstvo…

Osrednja tema koalicijskega vrha bo, ko že zapisano zdravstvo, in sicer, kot pravi podpredsednik vlade in minister za zdravje Danijel Bešič Loredan bo tam predstavjen dokument o trenutnem stanju v zdravstvenem sistemu, ki bo podlaga za zdravstveno reformo, ki pa naj bi zaživela s prihodnjim letom.

Pripravo reforme bo, kar je zanimivo namesto Loredana koordiniral kar sam Golob, in ne Bešič Loredan. Golob bo namreč koordiniral delo t.i. medresorske delovne skupine za zdravstvo, ki bo bedela nad pripravo zdravstvene reforme in je delo začela v petek. V njej bodo med drugim ministri za zdravje, finance in javno upravo.

Kot je pojasnil Golob, bo pod njegovim okriljem deloval tudi strateški svet za zdravstvo. Sestavljen bo iz neodvisnih strokovnjakov, dobrih poznavalcev zdravstva, je napovedal.

Dosedanji strateški svet, ki je deloval pri ministrstvu za zdravje, bo po besedah Bešiča Loredana po ustanovitvi novega ukinjen, večina članov sveta pa bo imenovanih v nov svet, ki ga bo vodil kirurg Erik Brecelj. Ta bo, tako minister, tisti, ki bo tako njemu kot premierju nastavil ogledalo, saj “pove točno tako, kot misli, in ga ni mogoče kupiti”.

“Meni se zdi prav to, da v pripravo reforme vključujemo res čim širši nabor neodvisnih strokovnjakov, najboljše zagotovilo za to, da bo ta reforma zajela vse tisto, kar potrebuje, in da so naše možnosti za uspeh največje,” je dejal Golob.

Golob podpira ministra za zdravje

Kot je poročal novinar TV Slovenija Gregor Drnovšek, so sicer zaostrene razmere v zdravstvu vedno večja preizkušnja za ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana. Po njegovem opravičilu ljubljanskemu županu Zoranu Jankoviću zaradi dolgih vrst čakajočih pred ZD-jem Bežigrad in po tem, ko je predsednik vlade prevzel vajeti delovne skupine za reformo zdravstva, se postavlja vprašanje, ali minister sploh še oblikuje in vodi zdravstveno politiko.

“Tukaj stojiva z roko v roki … Polna podpora, tu sva zato, da si pomagava, on z znanjem pomaga meni, jaz njemu s politično podporo,” je premier Golob znova izrazil polno podporo svojemu ministru za zdravje.

Kako naj bi iztirjen zdravstveni vlak koalicija postavila spet na tir, bo treba počakati do jutri, ko bodo tisti, ki vedo, kako se stvari lotiti, povedali tistim, ki tega še ne vedo, a vodijo to državo. No, predvsem pa tistim, ki so odvisni od razsutega in neurejenega zdravstvenega sistema./LN/