27. januar svetovni dan spomina na žrtve holokavsta

Ljubljana, 27. januar 2023 – Organizacija združenih narodov je razglasila 27. januar za svetovni dan spomina na žrtve holokavsta, ki ga obeležujemo tudi v Sloveniji. Kot je znano je bil glavni cilj holokavsta iztrebljenje evropskih Judov, kar so nacisti imenovali dokončna rešitev (nemško Endlösung).

Med zgodovinarji in spominskimi organizacijami uveljavljena ocena števila judovskih žrtev je šest milijonov, čeprav točnega popisa ni možno izdelati. Žrtve holokavsta pa so bili tudi pripadniki drugih skupin, ki so bile po mnenju nacistov manjvredne (Slovani, Romi in invalidi) ali so imele nezaželene nazore (Jehovove priče, komunisti, homoseksualci). A iztrebitve teh skupin se niso lotevali tako metodično (posebej Slovanov, med katerimi so imeli privilegiran status narodi, kot so Bolgari, Hrvati in nekateri Ukrajinci), zato jih mnogi ne obravnavajo kot žrtve holokavsta v ožjem pomenu besede, medtem ko so imeli Judje v nacistični ideologiji poseben status »protirase« metafizično nasprotje arijske rase, ki niti niso ljudje.

V zapisu na spletni strani “Sinagoga“, ki osvešča javnost o zgodovini judovstva na Slovenskem, kjer so predstavljeni dokazi, da je predstavljeno, da so tudi slovenski Judi trpeli na naših tleh in občutili nacistični škorenj po prihodu nacistov na oblast leta 1933 in vse do propada nacistične Nemčije leta 1945.

Ob današnjem dnevu holokavsta velja omeniti tudi vseevropski projekt Stolpersteine (Spotikavci), ki ga je zasnoval Gunter Demnig, ki je prvi kamen v pločnik vgradil leta 1992 v Kölnu, natančno 50 let po tem, ko je Himmler odredil deportacijo Sintov in Romov v koncentracijska taborišča. Od tedaj te označevalce spomina – imenujejo jih spotikanci – postavljajo po mestih evropskih držav (tudi v Sloveniji), in sicer z namenom, da se širi spomin na žrtve fašističnega terorja, s čimer gre največji decentraliziran spomenik v poklon žrtvam fašističnega brezumja. No, velja dodati, da ti označujejo tudi objekte, v katerih so nekoč živeli Judi, ki so večino svojega premoženja – tudi v Sloveniji – izgubili po zaključku druge svetovne vojne./LN/