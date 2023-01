V javno razpravo poslan zakon, ki omogoča ukinjanje prekrškovnih postopkov v obdobju covid-19, od 7. marca 2020 do 30. maja 2022

Ljubljana, 31. januar 2023 – Na svoji spletni strani je Ministrstvo za pravosodje danes, 31. januarja 2023, v usklajevanje poslalo predlog zakona o ureditvi nekaterih kazni v zvezi s prekrški, izvršenimi v času veljavnosti ukrepov zaradi nalezljive bolezni Covid-19, in sicer tistih, ki so bili izrečeni v obdobju od 7. marca 2020 do 30. maja 2022.

Gre za predloga zakona, ki ureja vprašanja v zvezi s postopki, ki so se vodili za prekrške, kateri so bili storjeni (od 7. marca 2020 do 30. maja 2022) kot kršitev ukrepov za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19.

Gre za vprašanja ustavitve teh postopkov, ustavitve izvrševanja sankcij, ustavitve postopkov prisilne izterjave, izplačilo zneska glob, stroškov in odvzete premoženjske koristi s plačilom denarnega zneska za te prekrške, postopek za uveljavljanje pravic v skladu s tem zakonom, ter organe, ki odločajo in sodelujejo v postopku odločanja v skladu s tem zakonom.

Predlagana ureditev temelji na Analizi pravnih podlag, ki so bile uporabljene v prekrškovnih postopkih proti posameznikom zaradi kršitev ukrepov zoper virusno bolezen COVID-19, in Izhodiščih za pripravo normativnih rešitev, ki jih je sprejela Vlada Republike Slovenije na seji 24. 11. 2022. Pri tem zasledujemo cilj, da se globe, stroški postopka, postopka prisilne izterjave in odvzeta premoženjska korist izplačajo čim bolj avtomatično in s čim manj obremenitvami za upravičence. Pripombe na ministrstvu pričakujemo do 22. februarja 2023.

Upati je, da bo, čem večji del javnosti in strokovnjakov poglobljeno preučil, kaj prinaša predlagani predlog zakon, ki je še eden od dokumentov, ki želi spreminjati preteklost, ko smo živeli v času covid-19./LN/