Ljubljana, 4. februarja 2023 – 4. februarja vsako leto obeležujemo Svetovni dan boja proti raku, ki poteka pod okriljem Mednarodne zveze za obvladovanje raka (UICC). Letos ta poteka pod geslom »Zmanjšajmo neenakosti pri obravnavi bolnikov z rakom«, kar je del 3-letne kampanje.

Ob tej priložnosti je Evropska komisija v sodelovanju z Organizacijo za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) izdala poročila držav članic o stanju na področju (ne)enakosti obravnave raka. »Poročilo je pokazalo, da ima v Sloveniji vsak posameznik dostop do onkološkega zdravstvenega varstva in da je enakost oskrbe bolnikov z rakom na visoki ravni, saj ne glede na različno socio-ekonomsko razvitost regij ne beležimo večjih razlik med njimi.

Poročilo je osvetlilo tudi nekaj izzivov, zlasti na področju primarne preventive ter zagotavljanja kadrov in opreme, česar pa se v Državnem programu obvladovanja raka zavedamo ter s konkretnimi cilji in ukrepi za prihodnjih pet let tudi odločno naslavljamo,« je povedala Sonja Tomšič, dr. med., koordinatorica DPOR 2022-2026. Slovenija ima že od leta 2010 Državni program obvladovanja raka (DPOR), strateški dokument za učinkovito obvladovanje bremena raka na vseh ravneh. Eden izmed najpomembnejših ciljev DPOR je zagotavljanje enakosti onkološke oskrbe in izboljševanje njene kakovosti.

Po podatkih Registra raka RS na Onkološkem inštitutu Ljubljana v Sloveniji vsako leto za rakom na novo zboli več kot 16.000 oseb, več kot 6.500 jih umre. Vpliv socio-ekonomskih neenakosti na pojavljanje in izid rakave bolezni je v Sloveniji, kot tudi celotni Evropi, še vedno velik. Socio-ekonomski status vpliva na zdravje posredno – preko številnih dejavnikov življenjskega sloga, bivalnega ter delovnega okolja, kot tudi zmožnosti zdravstvenega sistema, ki so različno razporejeni med skupinami prebivalstva.

Velja dodati, da je v Sloveniji onkološka zdravstvena oskrba brezplačno dostopna vsem z obveznim zdravstvenim zavarovanjem. Poročilo o neenakosti pri raku ugotavlja, da ima onkološki bolnik v Sloveniji najmanjše finančno breme iz lastnega žepa pri oskrbi raka med vsemi državami EU. Po incidenci (število novih primerov rakov) in umrljivosti je Slovenija v spodnji polovici med državami članicami, vendar smo v zadnjih desetih letih uspeli nadpovprečno povišati preživetje bolnikov glede na EU, za več kot 10 %, za kar gre pripisati tudi ciljem in ukrepom Državnega programa obvladovanja raka./LN/Vir:OILJ/

Pomembne povezave:

Poročilo Evropske komisije ter Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj o neenakosti na področju raka v Sloveniji je na voljo tukaj (v angleščini in slovenščini).

12 nasvetov za primarno preventivo proti raku (Evropski kodeks proti raku) je na voljo tukaj.

Portal SLORA Registra raka RS, ki spremlja osnovne podatke o bremenu raka v Sloveniji, je na voljo tukaj.