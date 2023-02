To nedeljo predstavitev ustvarjalca Srečka Čoža ob izidu njegove pesniške zbirke SEM

Ljubljana, 8. februar 2023 – Ker mediji ob kulturnem prazniku posvečajo del svojih objav kulturi in njeni ustvarjalnosti, smo se tudi mi odločili, da javno podpremo enega od kulturnih ustvarjalcev. Gre za zanimivega ustvarjalca, pesnika Srečka Čoža, ki bo to nedeljo, 12. februarja 2023, ob 17. uri, v veliki dvorani Doma španskih borcev v Ljubljani, predstavil že svojo deseto pesniško zbirko, ki tokrat nosi naslov SEM.

In zakaj smo izbrali prav njega? Zato, ker svoje pesniške zbirke avtor Srečko Čož (ta izdaja v samozaložbi, doslej je izdal že deset pesniških zbirk, in sicer: Sava šumi, Romantičen večer, Budne sanje, Pot do neba, Sopotniki, Srce na zidu, Odsev vrednot, Nadahnjenje) in te vedno predstavi skupaj z drugimi umetniki in glasbeniki, ki njegove pesmi udeležencem ta predstavi na celovit svojstven način, kot kulturni dogodek.

Tokrat gre za predstavitev pesmi, s katerimi pesnik razmišlja o sebi in odnosih med ljudmi, o značajih, o odločitvah, o magični ljubezni, o prijateljstvu, o usodni prihodnosti, o vsakdanjih utrinkih življenja, kar sporoča in navdihuje.

Gre za ustvarjalca, ki ga mediji ne »dosegajo«, meneč, da ni potreben njihove prepoznavnosti. Nič ni narobe, če je tako! Pomembno pa je, da se avtor Srečko Čož loteva “prepoznavnosti” in predstavite svojega ustvarjalnega opusa, in sicer tako, da se neposredno povezuje s posameznikom, ki mu svoje pesmi namenja. Pesmi, ki z izvirnim ritmom bralcu avtorjeve poezije prinašajo poglobljen razmislek. Kot pravi, so njegove pesmi resnične, niso izmišljene, niso napisane kar tako, v njih lahko bralec le teh začutit sebe, a tudi pesnika.

Torej, če si tudi vi želite spoznati pesnika Srečka Čoža, ki bo to nedeljo, 12. februarja 2023 ob 17. uri v veliki dvorani Doma španskih borcev v Ljubljani, na svojstven način predstavil s prijatelji umetniki svojo novo pesniško zbirko SEM in si morda želite zagotoviti tudi knjigo s podpisom avtorja, ste prijazno vabljeni. In še to! Predstavitev traja eno uro – VSTOPNINE NI.

Avtor o svojem ustvarjanju in pesniški zbirki SEM – Tudi tokratna pesniška zbirka SEM je sestavljena iz mojih razmišljanj in pogledov na ta čas, na nekatere spomine, spoznavanja novih ljudi – prijateljev v posebnih časih in razmerah; razmišljam o svojih opredelitvah do problemov, ki zadevajo naš narod in mene osebno, o nenehnem iskanju nekih krivcev za našo razdvojenost; o neminljivi ljubezni, žalosti, umiranju, veselju, optimizmu, ustvarjanju, nostalgiji, uporništvu, življenju.

Ne glede na svoja leta se imam za modernega pesnika z negovanim in posodobljenim tradicionalnim pesniškim slogom in smislom, zavračam abstraktno pesniško skladanje kratkih in nerazumljivih verzov. Pri meni so še obvezni rima, ritem srca, razumljivost, celota podajanja misli, dogodkov, čustev. /LN – medijski sponzor/

Prepričan sem, da so zato pesmi berljive, razumljive in se bralcev večinoma dotaknejo, jih napolnijo z lepoto kulture in tudi z lastnim podoživljanjem.

Vsako, tudi to, pesniško zbirko podarjam dragocenim ljubiteljem poezije z željo, da bi jih moje pesmi pritegnile, zadovoljile in jim pričarale prijetne bralne trenutke. Hvala vsem, ki z veseljem in razumevanjem zvesto spremljate moje literarno delovanje. /LN – medijski sponzor/