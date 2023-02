Danes in jutri bodo na vseh slovenskih fakultetah, višjih in srednjih šolah potekli informativni dnevi

Slovenija, 17. februar 2023 – Na vseh slovenskih fakultetah, višjih in srednjih šolah bodo ta petek, 17. februarja, in jutri, 18. februarja, potekali informativni dnevi.

Ti so namenjeni bodočim dijakom in študentom, da bi ti lahko dobili potrebne informacije o srednješolskih in študijskih programih in bili deležni informacij s strani študentskih organizacij ter dijaških skupnostih.

Na informativnih dnevih, ki bodo potekali tudi na spletu, se bodo bodoči študenti in dijaki podrobneje seznanili z vpisnimi pogoji, možnostmi in pogoji študija, s poklici oziroma delom, možnostmi zaposlovanja in nadaljevanja izobraževanja ter z drugimi koristnimi informacijami, pomembnimi za odločanje o šolanju.

Seznam slovenskih univerz – aktivne povezave:

• Univerza v Ljubljani – https://www.uni-lj.si/

• Univerza v Mariboru – https://www.um.si/

• Univerza na Primorskem – https://www.upr.si/

Zasebne

• Univerza v Novi Gorici – https://ung.si/sl/

• Univerza v Novem mestu – https://uni-nm.si/

• Nova univerza – https://www.nova-uni.si/

V okviru informativnih dnevov bodo tudi dnevi odprtih vrat študentskih in dijaških domov. V slednjih je za prihodnje šolsko leto za novince sicer predvidenih skupaj 2164 postelj./LN/