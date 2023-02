SP v alpskem smučanju: Svetovni prvak v slalomu Norvežan Kristoffersen, Tijan Marovt 26.

Courchevel/Meribel/Francija, 19. februar 2023 – Na SP prvenstvu v alpskem smučanju so zadnji nastopili moški v slalomu. Zlato medaljo je osvojil Norvežan Henrik Kristoffersen, ki je bil po prvi vožnji šele šestnajsti. V drugi pa je pokazal vse kar znajo veliki in osvojil prvo mesto. Srebro si je z zaostankom dveh desetink sekunde zagotovil AJ Ginnis, ki je tako prvič v zgodovini Grčiji prismučal medaljo na svetovnih prvenstvih v alpskem smučanju. Tretje mesto in bronasto medaljo pa je bil Italijan Alex Vinatzer.

Slovenijo sta zastopal Žan Kranjec, ki je izpadel že v prvi vožnji Tijan Marovt pa je bil skupno 26. (+2,23).

Spored 47. svetovnega prvenstva v francoskem Courchevelu in Meribelu:

Ponedeljek, 6. februar, Dobitnice medalj/kombinacija:1. F. Brignone (Ita) ; 2. W. Holdener; 3. R. Haaser (Avt)

Torek, 7. februar, Dobitniki medalj/kombinacija: 1. A. Pinturault (Fra); 2. M. Schwarz (Avt); 3. R. Haaser (Avt)

Sreda, 8. februar, Dobitnice medalj/ super G: 1. Marta Bassino (Ita); 2. Mikaela Shiffrin (ZDA); 3. Kajsa Vickhoff (Lie) in Cornelia Hütter (Avt)…12. Ilka Štuhec (Slo)

Četrtek, 9. februar, Dobitniki medalj/ super G: 1. James Crawford (Kan); 2. Aleksander Aamodt Kilde (Nor); 3. Alexis Pinturault (Fra)

Sobota, 11. februar, Smuk (Ž): 1. Jasmine Flury (Švi); 2. Nina Ortlieb (Avt); 3. Corinne Suter (Švi)… 6. Ilka Štuhec (Slo)

Nedelja, 12. februar, Smuk (M): 1. Marco Odermatt (Švi), 2. Aleksander Aamodt Kilde (Nor), 3. Alexander Cameron (Kan)… 8. Miha Hrobat (Slo)

Torek, 14. februar, Ekipna tekma: 1. ZDA, 2. Norveška, 3. Kanada

Sreda, 15. februar, Paralelni veleslalom (M): 1. A. Schmid (Nem); 2. D. Raschner (Avt); 3. T. Haugan (Nor) – Paralelni veleslalom (Ž): 1. Maria Therese Tviberg (Nor); 2. Wendy Holdener (Švi); 3. Thea Louise Stjernesund (Nor)

Četrtek, 16. februar, Veleslalom (Ž): 1. Mikaela Shiffrin (ZDA); 2. Federica Brignone (Ita); 3. Ragnhild Mowinckel (Nor)

Petek, 17. februar, Veleslalom (M): 1. Marco Odermat (Švi), 2. Loic Meillard (Švi), Marco Schwarz (Avt)…6. Žan Kranjec (Slo)

Sobota, 18. februar, Slalom (Ž): 1. Laurence St-Germain (Kan), 2. Mikaela Shiffrin (ZDA), 3. Lena Dürr (Nem)…9. Ana Bucik (Slo)

Nedelja, 19. februar, Slalom (M): 1. Henrik Kristoffersen (Nor), 2. AJ Ginnis (Grč), 3. Alex Vinatze (Ita)

Slovenska reprezentanca in nastopi naših tekmoval in tekmovalcev:

Ženska ekipa: Ilka Štuhec /smuk/super G – 12. mesto/kombinacija/; Ana Bucik /veleslalom/slalom/;Neja Dvornik/veleslalom(slalom/; Tina Robnik/veleslalom (ne bo nastopila, ker se danes, 7. februarja, med treningom težje poškodovala)/; Nika Tomšič /slalom/; Anja Oplotnik/slalom/

Moška ekipa: Žan Kranjec/veleslalom/slalom/; Štefan Hadalin/veleslalom/slalom/ (prvestvo zapustil 16. februarja); Marti Čater/smuk/super G/kombinacija/; Miha Hrobat/ smuk/super G/kombinacija/; Tijan Marovt/slalom/; Nejc Naraločnik/ smuk/super G/kombinacija/; Rok Ažnoh/super G/kombinacija./LN/