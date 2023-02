Hofer svojim prodajalkam in prodajalcem zvišal plače do 15 %

Lukovica, 20. februar 2023 – Iz trgovske družbe Hofer sporočajo, da so tudi letos s 1. januarjem svojim sodelavkam in sodelavcem ponovno dvignili plače. Vsem zaposlenim v prodaji, logistiki in upravi so letna plačila v povprečju zvišali za občutno več od lanskoletne inflacije. Zvišali so namreč tudi regres, nadomestilo za prehrano, božičnico in vplačila v 2. pokojninski steber.

Tudi letos so pri HOFERju prilagodili plače v skladu s poslovno politiko podjetja, da višino plač skrbno analizira ob izteku vsakega koledarskega leta, pri tem pa ohranja plačna sorazmerja znotraj podjetja. Prodajalci, ki jih je v podjetju več kot 1.400, bodo tako letos prejeli tudi do 15 % višje plačilo, v zadnjih štirih letih pa se je to povišalo za več kot 40 %. Prodajalec začetnik po letošnjem dvigu prejme skoraj 200 € bruto več, v najvišjem (življenjskem) razredu pa sedaj HOFERjev prodajalec prejme kar 1.944 € bruto mesečne plače (za 40 ur/teden).

Že pred dvigom plač pri trgovcu brez minimalnih plač

V primerjavi s številnimi slovenskimi podjetji, ki so letos naznanila povišanje plač predvsem zaradi dviga minimalne plače, se HOFER ponaša z dejstvom, da že vse od vstopa na slovenski trg zaposlenim nudi nadpovprečna plačila v trgovski panogi. Prav nihče od več kot 2.000 zaposlenih tako že pred letošnjim dvigom ni prejemal minimalne plače, ravno obratno – za manj delovnih ur (povprečno 30 ur/teden v prodaji) so prejemali precej višjo plačo od slovenske minimalne plače za 40 ur/teden.

Prodajalcem pri HOFERju za četrtino krajši delovnik skoraj četrtino višje plačilo

HOFER-jeva prodajalka/prodajalec po novem za 30 ur/teden v najvišjem plačilnem razreduprejme 1.458 € bruto, kar za 21 % presega slovensko minimalno plačo za 40 ur/teden (1.203 € bruto). Tako za četrtino krajši delovnik prejme skoraj četrtino višje plačilo.

HOFERjevi sodelavci v 2023 prejmejo še:

višji regres – 1.800 € (lani 1.700 €),

(lani 1.700 €), maksimalno neobdavčeno nadomestilo za prehrano – 7,96 €/dan (prej 6,12 €/dan),

(prej 6,12 €/dan), višjo decembrsko nagrado za poslovno uspešnost – 300 € bruto (prej 240 € bruto) in

(prej 240 € bruto) in višje vplačevanje v 2. pokojninski steber – 420 €/leto (prej 360 €).

HOFER (po)polni delovni čas: krajši delovnik, polna pokojnina

Dodatna ugodnost za zaposlene pri trgovcu je možnost vključitve v HOFER (po)polni delovni čas. Gre za zaposlitev za krajši, povprečno 30-urni delovnik, z vsemi ugodnostmi zaposlitve za polni delovni čas (polna pokojninska doba, polni regres itd.). Konec januarja 2023 je bilo vanj vključenih že več kot 97 % vseh HOFERjevih sodelavk in sodelavcev iz prodaje in logistike, ki so 2 leti aktivni pri podjetju, to možnost pa imajo tudi zaposleni v upravi.

Zadovoljstvo potrjujejo HOFERjevi zaposleni

Trgovec poleg nadpovprečnega plačila in možnosti krajšega delovnika zaposlenim ponuja še številne ugodnosti, s čimer skrbi za njihovo splošno zadovoljstvo. To so potrdili tudi rezultati zadnje anonimne ankete (jesen 2022), saj se je indeks splošnega zadovoljstva v podjetju HOFER povišal na kar 89 %, to pa HOFER Slovenijo uvršča med uspešnejše v panogi./LN/press Hofer/