Velja vedeti! Jutri je mednarodni dan maternega jezika

Slovenija, 20. februar 2023 – Jutri, 21. februarja, je Mednarodni dan maternega jezika, ki je namenjen spodbujanju in spoštovanju lastnega in hkrati drugih maternih jezikov po vsem svetu oziroma ohranjanja večjezičnosti ter jezikovne in kulturne raznolikosti.

Mednarodni dan maternega jezika je Organizacija združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (UNESCO) razglasila 17. novembra 1999.

Mednarodni dan maternega jezika pa se 21. februarja obeležuje od leta 2000, in sicer z namenom spodbujanja miru in večjezičnosti. Datum je bil izbran kot spomin na ubite študente z univerze v Daki, ki so 21. februarja 1952 v Bangladešu protestno zahtevali uradno rabo njihovega maternega jezika, bengalščine.

Torej, osnovni pomen mednarodnega dne maternega jezika je spodbujanje spoštovanja, ne samo lastnega maternega jezika, ampak tudi maternih jezikov drugih ljudi in kultur, s tem pa tudi ohranjanja večjezičnosti in kulturne raznolikosti sveta.

Zato, in ne samo jutri, 21. februarja, ob mednarodnem dnevu maternega jezika velja opozoriti, če spoštujete in ljubite svoj materni jezik, bi ta praznik letos morali praznovati tudi vsi. In sicer tudi zato, ker se v Sloveniji vse bolj mačehovsko in vse bolj ponižujoče obnašamo do svojega jezika./Alenka T. Seme/