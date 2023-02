Cankarjev dom lani presegel vse zastavljene cilje, v aprilu odprtje nove dvorane, poimenovane Dvorana Alme Karlin

Ljubljana, 24. februar 2023 – Strokovni svet in Svet Cankarjevega doma sta na včerajšnji oz. današnji seji ugotovila, da je Cankarjev dom v letu 2022 močno presegel vse zastavljene cilje, tako programske kot poslovne in investicijske, čeprav je z omejenimi zmogljivostmi deloval prvih 52 dni leta 2022, potem pa se je začelo izjemno hitro okrevanje. Na obeh zasedanjih je bilo izpostavljeno nadpovprečno delo vodstva in kolektiva zavoda. Cankarjev dom je lani končal tudi prenovo tridesetih garderob ter zgradil novo dvorano v petem nadstropju, v kateri bo sto sedežev. Dvorana je zgrajena iz okolju prijaznih materialov, Svet zavoda pa je na seji dal soglasje, da se bo imenovala Dvorana Alme Karlin.

V letu 2022 je Cankarjev dom izvedel 1.279 prireditev in drugih kulturno-umetniških dogodkov, kar je 224 več od načrtovanega, na katerih je nastopilo več kot 12.300 izvajalcev, ter 1.081 kongresno-komercialnih prireditev oz. dogodkov. Prireditve Cankarjevega doma je v letu 2022 obiskalo skoraj 409.000 ljudi. Ustvarjen je bil prihodek v višini 11.397.836 EUR, kar je 37 odstotkov več kot leto pred tem.

Med programskimi presežki lanskega leta je generalna direktorica Uršula Cetinski izpostavila Berlinske filharmonike in recital pianista Iva Pogorelića, nastop mehiške dive Lile Downs in koncert dua Silence Slovar norosti, uspešno gledališko koprodukcijo To noč sem jo videl v sodelovanju s SNG Maribor, JDP Beograd in dunajskim Burgtheatrom po romanu Draga Jančarja ter v priredbi in režiji Janeza Pipana. Kot izstopajoče dogodke je navedla tudi nastop plesne skupine Montreal Jazz Ballet in predstavitev koreografa Matije Ferlina, festival vrhunskega alpinista Reinholda Messnerja, razstavi Izven okvirja v sodelovanju z Galerijo Božidar Jakac ter naravoslovno razstavo V vrtincu sprememb v sodelovanju s Prirodoslovnim muzejem Slovenije. Zelo uspešen filozofski simpozij Gospodar in 17. Evropski kongres psihologov, ki je eden izmed številnih dogodkov kongresne dejavnosti. Pred kratkim je Cankarjev dom prejel priznanje zlata kongresna zvezda in najboljši kongresni center Slovenije v letu 2022.

Prenova garderob in Dvorana Alme Karlin

Cankarjev dom je lani končal prenovo tridesetih garderob, ki niso bile prenovljene še nikoli doslej in so po prenovi ohranile funkcijo zaklonišč, ter zgradil novo dvorano v petem nadstropju, v kateri bo sto sedežev. Dvorana je zgrajena iz okolju prijaznih materialov, Svet zavoda pa je Odboru za poimenovanja dal soglasje, da se bo imenovala Dvorana Alme Karlin. Odprtje je predvideno v aprilu.

Cankarjev dom je s svetovno popotnico in pisateljico Almo Karlin (1889–1950) močno povezan. Leta 1995 je produciral monodramo Alma Uršule Cetinski, ki je v slovenskem kulturnem prostoru vzbudila širše zanimanje za tedaj malo znano vsestransko osebnost. Leta 2017 je Cankarjev dom k sodelovanju povabil Pokrajinski muzej Celje in v Galeriji CD je bila postavljena odmevna razstava o Karlinovi, ki je spodbudila tudi njeno predstavitev na Dunaju in na Japonskem.

Novi programski poudarki v letu 2023 – Poleg poslovnega poročila za leto 2022 sta Strokovni svet in Svet Cankarjevega doma dala soglasje tudi k Programu in finančnemu načrtu za leto 2023. Generalna direktorica Cankarjevega doma Uršula Cetinski je povedala, da med bogatimi programskimi vsebinami izstopata dva sklopa: odnos do okolja in kakovosten plesni program, tako sodobnoplesni kot baletni. V središču okoljevarstvenih tematik je izjemno dobro obiskana razstava V vrtincu sprememb z raznimi, z njo povezanimi različnimi spremljevalnimi dogodki. V leto 2023 je Cankarjev dom s SNG Opera in balet Ljubljana vstopil z uspešno baletno koprodukcijo Giselle v koreografiji Joséja Martíneza, novega direktorja Baleta v Pariški operi. Junija letos bo zaživel tudi prvi mednarodni baletni festival Plesne noči, ki ga je Cankarjev dom zasnoval skupaj s SNG Opera in balet Ljubljana.

Strokovni svet Cankarjevega doma: deluje v sestavi red. prof. Boštjan Botas Kenda (namestnik predsednice), izr. član prof. dr. Milček Komelj, red. prof. mag. Žanina Mirčevska, Mateja Peric, red. prof. Marko Vatovec, Barbara Rogelj (predsednica) in Urška Sever.

Svet Cankarjevega doma pa: Alma Čaušević Klemenčič, Aleš Čerin (predsednik), Barbara Drnač (namestnica predsednika), Mensur Hodžić, mag. Bojan Kurež, Aleš Novak in Andraž Pöschl./LN/CD