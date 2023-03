ZKP predstavlja kantato Milana Dekleve o trojanski svečenici Kasandri

Ljubljana, 2. marec 2023 – V sodelovanju z Radiem Slovenija − Prvi program – Prvi in Založbo Pivec pri ZKP RTV Slovenija ta v javnost pošilja(jo) kantato Milana Dekleve (slovenski pesnik, pisatelj, dramatik, publicist, novinar, urednik, skladatelj in glasbenik) za osamljeni ženski glas (Vesna Zornik) in klavir (Milan Dekleva) Ko me ne bo, bom spet prišla do vas.

Kantata, ki govori o trojanski svečenici Kasandri, obdarjeni z jasnovidnostjo in obenem s prekletstvom, da njenim prerokbam nihče ne verjame, je na CD nosilcu priložena knjižni izdaji Založbe Pivec, pri ZKP RTV Slovenija pa je na voljo kot digitalni album.

Pri ZPK ob izdaji kantate Milana Dekleve v predstavitvi zapišejo… »Poetično-glasbeno delo z dramaturško zasnovano zgodbo Ko me ne bo, bom spet prišla do vas se je Milanu utrnilo po naključnem srečanju z Vesno, ob katerem sta umetnika odkrila, da sta dolga leta v sebi nosila željo po medsebojnem glasbenem sodelovanju. Na njeno pobudo je tako v zadnjih tednih leta 2019 sprejel izziv in se prvič spopadel s formo kantate. „Glas in klavir nas ob premišljeni dramaturgiji vodita skozi sedem songov s povezovalnim recitativom, ki pred nami razprostrejo aktualizirano antično pripoved o trojanski svečenici Kasandri, v katero se zagleda božanski Apolon in jo obdari s sposobnostjo jasnovidnosti, po neuslišanem dvorjenju pa svoj dar spremeni v prekletstvo, da njenim prerokbam ne bo nihče verjel. Libreto oživi drobec antične mitologije, v katerem se zrcalijo naša preteklost, sedanjost in prihodnost. Dar, ki je obenem prekletstvo, lahko razumemo kot metaforo za sodobni odnos do umetnosti in znanosti, nad katerima so vse od zore civilizacij bdele muze, danes pa sta vse prevečkrat obsojeni na preslišanost: »Ne vemo več, kaj bi z globino.«“ delo opisuje glasbena urednica Teja Klobčar in dodaja, da tako zasnovo kot interpretacijo preveva izredna pozornost do glasbenega in besednega izraza, pri tem pa asketska zasedba dua učinkuje dostojanstveno, kontemplativno. „Vesna Zornik se popolnoma vživi v vlogo Kasandre in jo podaja z odločnim zanosom; Milan Dekleva jo kot pianist subtilno dopolnjuje, pri čemer ne moremo prezreti očitnega medsebojnega spoštovanja in naklonjenosti obeh protagonistov,“ razkriva Klobčarjeva. Posnetek kantate je nastal poleti leta 2021 v studiu 26 Radia Slovenija, knjižno izdajo pa dopolnjujejo ilustracije Milanke Fabjančič, ki spoju poezije in glasbe dodajajo vizualno dimenzijo. Kantato lahko torej berete z zaprtimi očmi ali jo poslušate skozi ilustracije – in ob vsakem srečanju lahko pred vami zažari v drugačni luči«./ATS/ZKP/