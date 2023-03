Čemu razburjanje, da se vse draži, če pa se je 15 osnovnih skupin živil v »državni« košarici pocenilo

Ljubljana, 6. marec 2023 – Statistični urad Republike Slovenije (SURS) je 28. februarja 2023 objavil indeks cen življenjskih potrebščin za februar 2023, ki je pokazal, da je bila inflacija v Sloveniji na letni ravni 9,3-odstotna, na mesečni pa 0,7-odstotna. Največji vpliv na rast cen življenjskih potrebščin v zadnjem letu je imela dražja hrana (za 18,3 %). Večji vpliv pa so imele tudi podražitve izdelkov ter storitev za rekreacijo in kulturo (za 9,6 %). Na mesečno inflacijo pa so najbolj vplivale podražitve počitniških paketov (za 8,6 %). Tako SURS – več o tem na aktivni povezavi.

Nakupovanje v Mercatorju

Zanimivo je, da je kljub vplivu dražje hrane za kar 18,3 % na inflacijo, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano s pomočjo svojega »analitika« cen 15 osnovnih skupin živil ugotovilo, da so njihova živila v »državni« košarici cenejša od začetka primerjalnega obdobja (od 13. 9. 2023 do 13. 2. 2023 – razen odmika cen pri posameznih artiklih) za kar 24,9 odstotka.

In sicer gre za »pocenitev« 15 osnovnih skupin živil, ki jih sestavljajo: pšenična bela moka, tip 500; beli kruh; testenine, polži majhni; goveje meso; svinjsko meso; piščančje meso; sveže polnomastno mleko (3,5 % mlečne maščobe); tekoči jogurt (3,2 % mlečne maščobe); poltrdi polmastni sir; maslo; jajca hlevske, kategorija M; jabolka, različne sorte; jedilni krompir; sončnično olje in beli sladkor. In vse to, ko sporoča njihov »analitik« na spletni strani »Naša super hrana«, kjer objavlja povzetke analiz posameznega popisa.

Zanimivo je, da ugotovitve t. i. analiz 15 osnovnih živil s popisa te njihove – beri vladne – košarice kažejo, da se je ta od prvega popisa, z dne 13. 9. 2022, pa vse do dvanajstega popisa, 13. 2. 2023, ves čas cenila in ne dražila. Namreč, tako je objavljeno na spletni strani ministrstva, ker piše, da naj bi skupna vrednost povprečne košarice, ob objavi 13. 9. 2022 znašala 49,90 evra, a je 13. 2. 2023 ta stala le še 39,94 evra.

Torej, čemu razburjanje ljudi, da se vse draži, če pa se 15 osnovnih skupin živil v »državni« košarici ves čas ceni.

Sodeč po tem, kaj kažejo t. i. analize cen izbranih živil, pri trgovcih Mercator, Spar, Tuš, Hofer, Lidl, Eurospin (te analize naj bi izvajali – začeli so 1. septembra 2022 – do 31. marca 2023), je že skrajni čas, da se neha ljudem metati pesek v oči in se njim prepusti, da sami, brez od države plačanih analitikov, odločajo, kje bodo kupovali.

Še več! Čas je, da se tujim trgovcem (Mercator, Spar, Tuš, Hofer, Lidl, Eurospin) delati reklama, kdo od njih je cenejši. Namreč, trgovci s takšnimi pristopi dobivajo le zastonj reklamo, pri čemer je učinek za državljane nepomemben.

V potrditev navedenega dodajmo – brezplačno – seznam t. i. 15 osnovnih skupin živil, ki smo jih naložili v košarico v eni od »avstrijskih« trgovin, na vhodu kater piše Hofer.

Takšne so cene tam, 28. 2. 2023, za t. i. 15 osnovnih skupin (“slovenskih”) živil:

pšenična bela moka, tip 500 0,85 €

beli kruh 1,36 500g x2=2,72 €

testenine, polži majhni 500g 1,39 €

goveje meso 1 kg 8,99 €

svinjsko meso 1 kg 4,39 €

piščančje meso 1 kg 5,39 €

sveže polnomastno mleko (3,5 % mlečne maščobe) 1,29 pol trajno 1,09 €

tekoči jogurt (3,2 % mlečne maščobe) 2,5 dcl 0,39 €

poltrdi polmastni sir 400g 3,49 €

maslo 250g 2,59 €

jajca (10) hlevske reje, kategorija M 2,49 €

jabolka, različne sorte 1 kg 1,79 €

jedilni krompir 1 kg 1,29 €

sončnično olje 1l 2,19 €

beli sladkor 1 kg 1,29 €

Morda je vredno ob tem vedet tudi to:

Avstrijske – NETO PLAČE (po podatkih november 2022 – Vir: ASS) – Povprečna neto plača v državi Avstrija je 47,661 EUR na leto. Najbolj tipičen zaslužek je 32,004 EUR (2.667 evrov/mesečno). Različne izkušnje vplivajo tudi na zaslužek. Ljudje z 20+ let izkušnjami prejemajo plačo v višini 71,411 EUR (5.950 evrov/mesečno). Zaposleni z 16-20 let izkušnjami prejmejo 64,209 EUR (5.350 evrov/mesečno).

Avstrijske – BRUTO PLAČE (po podatkih november 2022 – Vir: ASS) -Povprečna plača v državi Avstrija je 71,908 EUR na leto. Najbolj tipičen zaslužek je 52,008 EUR (4.334). Različne izkušnje vplivajo tudi na zaslužek. Ljudje z 20+ let izkušnjami prejemajo plačo v višini 109.616,00 EUR . Zaposleni z 16-20 let izkušnjami prejmejo 101.115,00 EUR

In plače v Sloveniji – Povprečna bruto plača za december 2022 je znašala mesečno 2.159,40 EUR. Povprečna neto plača v istem obdobju pa je znašala 1.419,56 EUR mesečno. Povprečna plača za leto 2022 pa je znašala 2.023,92 EUR bruto oz. 1.318,64 EUR neto.

A je treba še kaj dodati? Da! Nehati je poredno razmetavati denar davkoplačevalcev za analitiko in t. i. napotke, kjer naj kupujejo ceneje. In upati je, da se bo to zgodilo 31. marca 2023, ko se – vsaj upamo, da je tako – izteče pogodba z analitik, ki analizirajo, katero košarico s t. i. 15 osnovnimi živili, se, da napolniti pri tujih (Mercator, Spar, Tuš, Hofer, Lidl, Eurospin) trgovcih v Slovenji./J. Temlin/