Rotary klubu Sevnica z dobrodelnim koncertom pomagal 4-letnemu dečku Urbanu za razvoj in nakup zdravila v vrednosti 23.090 evrov

Sevnica, 7. marec 2023 – Rotary klubu Sevnica je, kot večina slovenskih Rotary klubov vedno pripravljeni prisluhniti tistim, ki so pomoči potrebni. Kot sporočajo so s številnimi drugimi dobrodelnimi akcijami tokrat, 4. marca, pripravili tradicionalni dobrodelni koncert “Imeti rad”, ki je po štirih letih premora zopet tradicionalno popestril dogajanje v času praznovanja dneva žena, 8. marca. Prihodek koncerta pa je bil v celoti namenjen še ne 4-letnemu dečku Urbanu Miroševiču za razvoj in nakup zdravila: https://ctnnb1-foundation.org/sl/koraki-za-urbana/.

»Nasmeh je luč v okno duše, ki pokaže, ali je srce doma. Da je srce na pravem mestu, dokazuje s svojo prisotnostjo prav vsak od vas.« so se glasile uvodne besede povezovalke koncerta Tanje Urek, s katerimi je v Športnem domu Sevnica pospremila v večer edinstvenega glasbenega doživetja in dobrodelnosti.

Kot sporoča Rotary klubu Sevnica, so na dobrodelnem koncertu nastopili Godba Sevnica z dirigentom Maticem Nejcem Krečo, Oktet Jurij Dalmatin, Otroški in mladinski pevski zbor OŠ Tržišče ter znani glasbeni gostje Čuki, ki so dodobra ogreli in razvneli polno dvorano. Med koncertom se je predstavil tudi slikar Janez Štros, ki je fundaciji CTNNB1 – Koraki za Urbana podaril likovno delo in z donacijo knjig pomagal zbrati sredstva za Urbana.

Karin Malešič, predsednica Rotary kluba Sevnica, je ob zaključku koncerta družini Miroševič (Urbanovi mamici Špeli ter očetu Samu, ki je Sevničan) predala ček v vrednosti 23.090 EUR, kolikor je znašal celoten izkupiček koncerta, zbran z donacijami sponzorjev in vstopninami.

Prijeten večer pa ni minil le v znamenju dobrodelnosti. 8. marec je tudi mednarodni dan žena in »gentlemenstva« članov Rotary kluba Sevnica je ob izhodu iz dvorane s cvetlično pozornostjo bila deležna vsaka izmed prisotnih predstavnic nežnejšega spola.

Povezovanje in sodelovanje ustvarjata največji doprinos skupnosti. Plemenit namen in zadovoljstvo obiskovalcev koncerta so zagotovilo, da bomo tudi v prihodnje organizirali tovrstne prireditve in zbirali sredstva za pomoč tistim, ki jo najbolj potrebujejo. Naslednji večji dogodek bo tradicionalni dobrodelni pohod na Lisco, ki bo predvidoma 27. maja, so še sporočili iz Rotary kluba Sevnica.





No in to so donatorji prireditve, ki so načelu z organizatorjem Rotary klubu Sevnica vredni objave in vredni pohvale: Tanin Sevnica, d.d., Občina Sevnica, KŠTM Sevnica, Lekos, d.o.o., Lekarna Sevnica, Gradnje Boštanj, d.o.o., Baron International, d.o.o., FOFO Čistilni servis, Posavski obzornik, Vinska klet Mastnak, Vinska klet Kobal 1931, Mizarstvo Tuhtar, Tiskarna ProPrint, Rafael Sevnica, d.o.o., Gradbeništvo Dolničar, d.o.o., Avtobusni prevozi Mrgole, Kmečka zadruga Sevnica, z.o.o., Dolenjski list, Asfalt Kovač, d.o.o., Termoglas Okna, d.o.o., Magma Media, d.o.o., Cvetličarna Zelena Pika Sevnica, Gostišče Dolinšek, Billboard 2.0 Medijska produkcija, SPE Vivimus, d.o.o., Mikes, d.o.o., Krka, d.d., Dana, d.d., Daničičeve mesnine, Terraplant, d.o.o., Janez Štros, SAZAS./LN/Vse objavljane fotografije – Rotary klub Sevnica/avtor: Klemen Bec/