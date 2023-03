Albertina izkazuje obsežen poklon umetniku Alexu Katzu    

Dunaj, 8. marec 2023 – Iz znamenite dunajske Albertine sporočajo, da so se odločili, da v poklon, ob letošnjem 95. rojstnem dnevu, enega od najpomembnejših predstavnikov sodobne ameriške umetnosti, Alexa Katza, pripravijo razstavo v njegov poklon.

Ljubiteljem umetnosti bo tokrat, do 4. julija, na ogled postavljena glavna dela Alexa Katza iz ALBERTINE, izposojena v Guggenheimovemu muzeju ter iz muzeja Thyssen-Bornemisza iz Madrida.

In zakaj je Alex Katz tako edinstven do danes? Kar zadeva formalno estetiko, se moramo nedvomno zahvaliti Katzu, da je rešil strogost slikanja trdih robov v figurativnem slikarstvu. Ostrorobi obrisi trdega roba, radikalna ploskost, je bila končna točka slikarstva: umetnost je želela upodabljati čisto abstrakcijo in umetne motive.

To je le del opredelitve, a osnova, zakaj Albertina s posebno razstavo v poklon umetniku Alexu Katzu, ob svojih stalnih in občasnih razstavah, do 4. julija 2023, predstavlja ljubiteljem umetnosti ustvarjalni opus znamenitega ameriškega umetnika.

Alex Katz se je rodil 24. julija 1927 v judovski družini v Brooklynu v New Yorku kot sin emigranta, ki je zaradi sovjetske revolucije izgubil tovarno, ki jo je imel v Rusiji. Leta 1928 se je družina preselila v St. Albans (St. Albans je stanovanjska soseska v jugovzhodnem delu okrožja Queens v New Yorku), kjer je Katz odraščal.

Od 1946 do 1949 je Katz študiral na Cooper Union v New Yorku (zasebni kolidž na Cooper Square v New Yorku), od 1949 do 1950 pa je študiral na Skowhegan School of Painting and Sculpture v Mainu (šola za slikarstvo in kiparstvo). Skowhegan ga je izpostavil slikanju iz življenja, kar se je izkazalo kot ključno v njegovem razvoju kot slikarja, kar še danes ostaja stalnica njegovih izraznih praks. Katz pojasnjuje, da mu je Skowheganova usmeritev slikanja dala “razlog«, da je svoje življenje posvetil slikanju./Pripravil: J. Temlin/ Vse fotografije so avtorska last © Albertine in so namenjene izključno za to objavo/