Lidl napovedal povišanje letnega plačila iz naslova povišanja plač in višjih drugih izplačil

Komenda, 14. marec 2023 – Podjetje Lidl Slovenija je za svoje zaposlene, ki jih je že skoraj 2000, napovedalo povišanje letnega plačila iz naslova povišanja plač in višjih drugih izplačil. Lidlovi zaposleni v upravnem delu, prodaji in logističnem centru bodo prvo višje izplačilo plač prejeli s plačo za maj. Napovedali so tudi višji znesek regresa za letni dopust in izplačila za poslovno uspešnost. Za vse spremembe iz tega naslova bodo v letošnjem letu namenili dodatnih 7,5 milijona evrov.

V Lidlu Slovenija tudi ob vstopu v novo poslovno leto 2023 sledijo svoji zavezi odličnega delodajalca, v okviru katere zaposlenim zagotavljajo stimulativno plačilo in privlačne delovne pogoje. Njihove plače so že ves čas nad minimalno plačo in višje od povprečja v trgovinski panogi.

Lidl Slovenija je v zadnjih treh letih plače zaposlenim v trgovinah in skladišču že povišal za 200 evrov bruto. To pomeni, da bodo plače sodelavkam in sodelavcem v trgovinah in skladišču skupaj z napovedanim povišanjem plač v letošnjem letu v primerjavi z letom 2020 višje za skupno več kot 25 %.

Lidl Slovenija se lahko pohvali z atraktivnostjo plačnega sistema, saj plače prodajalcev in skladiščnikov rastejo po vnaprej znanih in določenih stopnjah vse do vključno šestega leta zaposlitve. Prva plačna stopnja njihovih najštevilčnejših delavcev – prodajalcev – bo od 1. maja 2023 znašala med 1.350 in 1.410 evrov bruto, najvišja plačna stopnja pa sega vse do 1.500 oziroma 1.560 evrov bruto. Plačna lestvica skladiščnikov se začenja pri 1.230 evrov bruto in se nadaljuje vse do 1.430 evrov bruto. Navedeni zneski veljajo za pogodbe, sklenjene za 36 ur na teden.

Lidlova 36-ka: 36 ur kot polni delovni čas

V podjetju so v minulem letu predstavili nov model zaposlitve, poimenovan Lidlova 36-ka. Za delovna mesta prodajalec, skladiščnik in viličarist so določili 36-urni delovni teden kot polni delovni čas. Zaposleni so ob prehodu na Lidlovo 36-ko obdržali enako plačo, kot so jo prejemali za 40 ur dela na teden.

Lidlove sodelavke in sodelavci v letu 2023 prejmejo še:

višje plačilo poslovne uspešnosti

Poleg višjih plač Lidlovke in Lidlovci že v marcu prejmejo dodatno izplačilo nagrade za poslovno uspešnost v znesku 350 evrov bruto. Znana pa je tudi že načrtovana višina izplačila za poslovno uspešnost, ki bo izplačano v decembru. Načrtovani znesek je 400 evrov bruto. Zaposleni v Lidlu Slovenija bodo tako letos iz naslova poslovne uspešnosti prejeli skupno izplačilo 750 evrov bruto, kar je kar 19 odstotkov več kot v lanskem letu.

višji regres za letni dopust

Junija bodo vsi zaposleni prejeli tudivišji regres kot lani, in sicer 1.800 evrov.