JYSK predstavil rezultate svoje raziskave o spalnih navadah Slovencev

Ljubljana, 16. marec 2023 – Čeprav 56 odstotkov Slovencev spi zaželenih sedem do osem ur, jih skoraj 60 odstotkov kakovost svojega spanca ocenjuje kot povprečno ali slabo, četrtina pa jih zjutraj težko vstane. To so podatki iz najnovejše raziskave, ki jo je za JYSK v Sloveniji opravila raziskovalna agencija Hendal.

Kot kaže raziskava Slovenci morda ponoči ne spijo dobro, a zato jih kar 28 % popoldne rado zadrema, običajno do 30 minut. Polna luna vpliva na vsakega tretjega prebivalca Slovenije, polovica jih smrči, 22 % pa jih v posteljo ne gre brez nogavic.

Podjetje JYSK je kot strokovnjak za kulturo spanja in vodilno podjetje v kategoriji izdelkov za spanje za slovenski trg izvedlo edinstveno raziskavo o spalnih navadah z imenom Ali vemo, kako spimo?. Namen raziskave je bil odkriti najpogostejše vzroke za slab spanec ter dvigniti zavest o pomenu higiene in kakovosti spanja.

Zvjezdana Novak, Communications menedžerka v JYSK-u za trge Slovenije, Hrvaške, BiH in Srbije, poudarja, da je cilj podjetja kulturo spanja v Sloveniji dvigniti na višjo raven.

»Kot strokovnjak za kulturo spanja in bivanja ima JYSK dolgoletno tradicijo ponujanja svojim kupcem izdelke, ki lahko bistveno izboljšajo kakovost življenja. Vsi vemo, da je dober spanec enako pomemben tako za fizično kot duševno zdravje. Zato smo kot podjetje izvedli raziskavo o spalnih navadah v regiji, ki nam bo pomagala ugotoviti, katere so najpogostejše težave, s katerimi se prebivalci srečujejo pri spanju, pa tudi, da se bomo še lažje odzvali na potrebe naših zvestih kupcev. Poleg številnih izdelkov za kakovostno spanje našim kupcem nudimo tudi celovito svetovanje in pomoč pri izbiri ustreznih izdelkov za spanje, prav to pa je v ospredju JYSK šole spanja, ki smo jo začeli lani. Naš cilj ni samo prodati vzglavnik, vzmetnico ali prešito odejo, ampak poskrbeti za individualne potrebe vsakega kupca in za to, da se na koncu kakovostno naspi,« je pojasnila Zvjezdana Novak.

Zanimiv podatek je, da vsak peti prebivalec spi ob zvokih, najpogosteje televizije, kar 37 % jih spi pri odprtem oknu, a se v primerjavi s prebivalci drugih držav budijo z najmanj bolečin v hrbtu in vratu.

Kar 91 % vprašanih meni, da je kakovostna in udobna vzmetnica ključni pogoj za kakovosten spanec, prav tako čista in oprana posteljnina ter prezračen prostor. A spanec ni vedno nemoten – na 43 % prebivalcev vpliva prihod dojenčka, vsak tretji Slovenec pa ima težave s spanjem po selitvi.

Ker je spanec izjemno pomemben za zdravje, je včasih potrebna tudi strokovna pomoč, da postane miren in da se zagotovi zdravo vsakodnevno delovanje. Nekatere korake lahko naredimo sami, včasih pa je nujen tudi pogovor s strokovnjakom.

Ravno zato se je predstavitvi pridružila tudi prof. Leja Dolenc Grošelj, dr. med. Specialistka nevrologije in klinična nevrofiziologinja ter evropska strokovnjakinja za medicino spanja je na podlagi svoje prakse opazila spremembe, ki so se zgodile v zadnjih letih, ter pojasnila, kako si lahko pomagamo ter kdaj naj se obrnemo na strokovnjaka.

»Nestabilnosti na globalni ravni v preteklih letih močno vplivajo na čustveno stabilnost, kroničen stres slabo deluje na ljudi. Ko stres traja dlje časa in ljudje iz težke situacije ne vidijo izhoda, le to vodi v še povečano anksioznost, lahko tudi depresivno simptomatiko, celo panične napade. Tipična posledica takšnega stanja je porušeno spanje. Nezdravljene motnje spanja vodijo v razvoj drugih bolezni in stanj, kot so možganska kap, srčni infarkt, metabolne bolezni, različne oblike karcinomov. Večino od 90 motenj spanja uspešno zdravimo. Tudi kadar jih ne moremo pozdraviti, bolnike uspešno vodimo in jim z zdravili omogočimo kvalitetno življenje. Zato je res pomembno, da se o motnjah spanja govori, saj jih lahko uspešno zdravimo«, je izjavila prof.dr. Leja Dolenc Grošelj, dr.med.

Kakovost spanca vpliva na našo koncentracijo, opravljanje vsakodnevnih opravil, večje je tveganje za bolezni srca in možgansko kap, trpel pa bo tudi naš imunski sistem.

Upoštevanje urnika spanja, izogibanje virom modre svetlobe, kot so mobilni telefoni in tablice, redna vadba ter kakovostna vzmetnica in vzglavnik so pot do uravnoteženega in mirnega spanca.

Za več nasvetov in rešitev za boljši in kakovostnejši spanec ter ideje za boljšo higieno spanja obiščite JYSK šolo spanja./Vir: JYSK