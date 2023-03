Zdravniška zbornica Slovenije zagovarja ničelno toleranco do spornih ravnanj zdravnikov

Ljubljana, 17. marec 2023. Zdravniška zbornica Slovenije sporoča, da zagovarja ničelno toleranco do spornih ravnanj in korupcije. Ob tem dodajo, da smo vsi (mislijo vsi mi) pri svojem delu zavezani k ravnanju, ki je skladno s predpisi, zdravniki pa so pri svojem delu zavezani tudi k ravnanju, ki je v skladu s Kodeksom zdravniške etike. Ta med drugim kot nečastno opredeljuje vsako zlorabo javnih pooblastil. Zdravniki so se kot javni uslužbenci po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) dolžni izogibati vsakemu nasprotju interesov in dejanjem, ki bi ustvarjali videz nasprotja interesov ter se izločiti iz postopkov oziroma okoliščin, v katerih bi prihajalo do nasprotja interesov.

Iz Zdravniška zbornica Slovenije sporočajo, da je ta iz medijev seznanjena z novimi medijskimi objavami v povezavi z uglednim nevrokirurgom (gre za prof. Dr. Romana Bošnjaka p.p.) iz UKC Ljubljana, nazadnje v oddaji Tarča. Na podlagi tega je UKC Ljubljana zadevo že predel njihovi interni službi za varnost, enoti za korporativno integriteto, ki bo preverila vse okoliščine in podala ugotovitve. V kolikor se bodo očitki izkazali za resnične, zbornica meni, da je zdravnik povzročil veliko škodo vsem svojim stanovskim kolegom.

V zadevi je zbornica že minuli teden v okviru svojih pristojnosti sprožila postopke za razjasnitev dogajanja in bo ukrepala v skladu s svojimi pristojnostmi ter bo nudila državnim organom vso potrebno strokovno podporo pri obravnavi primera.

ZZS je v letih 2021 in letu 2022 v sodelovanju s Centrom za medicinsko pravo Pravne fakultete Univerze v Mariboru organizirala delavnico na temo obvladovanja koruptivnih tveganj v zdravstvu in bo z izobraževani o etiki, skladnosti poslovanja v zdravstvu, konfliktu interesov in korupciji intenzivno nadaljevala. ZZS članom tudi omogoča, da se v primerih dvoma za predhodno mnenje obrnejo na zbornico in spodbuja, da se člani obrnejo tudi na druge pristojne organe, kot je na primer Komisija za preprečevanje korupcije s ciljem zagotavljanja zakonitosti, transparentnosti in skladnosti poslovanja in ravnanja s predpisi.

Prav tako bo zbornica na vse načine krepila ozaveščanje zdravnikov, v katerih okoliščinah bi lahko prihajalo do nasprotja interesov ali korupcijskih tveganj.

Zdravnike ob tem pozivamo, da je tudi delovanje zdravnika v prostem času bodisi da gre za delo pri drugih, zasebnih delodajalcih, v tujin ali za konzultacije oziroma kaj drugega, potrebno izpeljati na etičen, zakonit in transparenten način. Vsakršno drugačno ravnanje škodi zdravniškemu poklicu in krni zaupanju javnosti v zdravnike kot stroko in njihovo poslanstvo, so še zapisali v sporočilu za javnost pri Zdravnišk zbornice Slovenije./LN/Vir: ZZS/