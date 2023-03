»Ć« – kvečjemu – pred DZ ali pred poslopje vlade, a zagotovo ne v center Rog

Ljubljana, 18. marec 2023 – Te dni se veliko »tipk« uporablja za pripravo zapisov, namenjenih postavitvi spomenika oziroma opomnika na področju novega še nedograjenega Javnega centra Rog, v obliki črke Ć, ki naj bi spominjal na to, da je bilo v Slovenji leta 1992 iz evidenc stalnega prebivalstva izbrisanih 25.671 ljudi, ki so izhajali s področja razpadle Jugoslavije.

Spomenik v obliki črke Ć, ki ga ima na svoji tipkovnici le še Slovenija – no in seveda vsa področja, kjer se ta črka uporablja – naj bi bil postavljen v Centru Rog. Tistem centru, ki bo namenjen, po zgraditvi, za ustvarjalno okolje za razvoj inovativnih projektov, ki se soočajo z izzivi 21. stoletja.

Za delovanje centra (po izgradnji – ta se predvideva konec letošnjega leta) je bil maja 2021 ustanovljen Javni zavod Center Rog, ki ga je ustanovila Mestna občina Ljubljana, da bi isti skrbel za dejavnosti centra, kot je to zapisano v predhodnem odstavku in v celoti opredeljeno v aktu ustanovitve – aktivna povezava.

Torej, nikjer v ustanovnem aktu Javnega zavoda Center Rog ni govora o kakšnih zgodovinskih obeležjih, da ne govorimo o tem, da to področje s t. i. izbrisanimi nikoli ni imelo nič skupnega (no imelo je, ko so po vojni »izbrisali« nekdanje lastnike ali bolje rečeno, ko je leta 1945 prišlo do razlastitve in podržavljenja tovarne usnja »Indus« – lastnika Mergenthallerja).

No, če se želijo postavljati spomeniki in opomniki v poklon izbrisanih ljudi, ki so izhajali s področja razpadle Jugoslavije in se jim je leta 1992 naredila krivica, naj se ti postavijo tam, kjer se je o tej krivici odločilo, in sicer pred Državni zbor (lahko tudi v parku ob njem) ali pa pred vladno poslopje (kjer bo odločila sedanja vlada), a nikakor ne v Center Rog, ki s tem nima nič. Čisto nič!

Ali drugače rečeno! Na področju novega Centra Rog, ki se financira iz državnih sredstev in sredstev MOL, ta spomenik tam nima kaj iskati, ker to področje z izbrisanimi nima nikakršne povezave. Zato naša trditev, da spomenik in opomnik izbrisanim sodi pred DZ ali poslopje vlade in ne v Center Rog.

In za konec! Slovenija, ki se zadnja leta z velikimi koraki želi spet vrniti na Balkan, z nameravano postavitvijo mehkega Ć v Center Rog, kar je le izgovor spomina na izbrisane, spet dokazuje, da se vrača na stara pota, in sicer PRETEKLOST, in ne PRIHODNOST./J.Temlin/