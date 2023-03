Civilno iniciativo Glas ljudstva razbirala odločitev dr. Erika Breclja, da kot stalno članico noče njihove predstavnice  

Ljubljana, 24. marec 2023 – Iz civilne iniciative Glas ljudstva sporočajo, da naj bi dr. Erik Brecelj, vodja Strateškega sveta za zdravstvo samovoljno odločil, da na seje ne bo več vabil predstavnice civilne iniciative Glas ljudstva. Takšna Brecljeva odločitev naj bi tako razjezila civilno iniciativo Glas ljudstva, da se je ta obrnila na javnost s svojim posebnim sporočilom, s katerim javnosti sporočajo: »Glas ljudstva že več mesecev izvaja kampanjo Ustavimo rušenje javnega zdravstva, v okviru katere aktivno predlagamo strokovno utemeljene in sistemske ukrepe za kakovostno in vsem dostopno javno zdravstvo. Po ustanovitvi novega Strateškega sveta za zdravstvo nas je predsednik Vlade RS (Robert Golob) povabil k sodelovanju v omenjenem svetu, ki ga vodi dr. Erik Brecelj.

Vendar pa je bila članica iniciative Glas ljudstva Katarina Rotar (vodja prostovoljskega programa na Onkološkem inštitutu in koordinatorka prostovoljstva v bolnišnicah) na seje vabljena zgolj kot gostja. In to kljub več ustnim zagotovilom, da bomo v svet vključeni kot polnopravni člani. Neenaka obravnava se je kazala tudi v tem, da ni mogla polno sodelovati v delovnih telesih sveta, ni prejemala obravnavanih dokumentov oz. je te prejemala z zamudo. Kljub temu je sodelovala na vseh sejah in se trudila konstruktivno prispevati k razpravam.

Že tako okrnjeno sodelovanje naše članice se je končalo s 5. sejo Strateškega sveta za zdravstvo, na kateri se je predsednik sveta, dr. Erik Brecelj, odločil za verbalni obračun. V njem je očital, da Glas ljudstva nasprotuje digitalizaciji in boju proti korupciji, to svojo absurdno trditev pa je popolnoma nelogično poskušal utemeljevati na več kot mesec dni stari objavi Igorja Kadunca na Facebooku, ki je kritično opozarjala na probleme v zdravstvu. Igor Kadunc ni bil nikoli član ali sodelavec Glasu ljudstva. Dr. Brecelj je zatrjeval tudi, da za našo civilno iniciativo stojijo drugi interesi, ki da tudi plačujejo nekatere vidne člane, ter da je edina naloga članice GL na sejah sveta, da prenaša informacije dr. Dušanu Kebru.

Ostro zavračamo navedbe, obtoževanja in diskreditacije dr. Breclja. V svojih obtožbah in napadu na našo članico se je spustil na nizkoten in nestrokoven nivo, vse obtožbe pa vsebinsko nimajo nobenega smisla. Žal tudi v svoji nadaljnji javni komunikaciji dr. Brecelj nadaljuje s svojo manipulativno retoriko in poskusi diskreditacije Glasu ljudstva.

Njegova dejanja jasno kažejo njegov odnos do civilne družbe in do ljudi z drugačnimi stališči.

Namesto, da bi naši članici dovolil polnopravno sodelovanje v svetu ter omogočil vsebinsko argumentirano razpravo, se je raje odločil za metodo odstranitve. To ni le neprofesionalno, temveč tudi strahopetno in zelo zaskrbljujoče za prihodnost zdravstvene reforme.

Ključna vloga civilne družbe in iniciative Glas ljudstva je, da nastavljamo ogledalo oblasti. Da izpostavljamo problematike in konstruktivno sodelujemo pri iskanju rešitev. Vemo, da se v vseh pogledih ne bomo strinjali, vendar pa verjamemo v dialog. V sodelovanje in medsebojno spoštovanje.

Dr. Erik Brecelj ne deluje po teh načelih, kar obžalujemo. Upamo, da se bo prek svoje nove funkcije sčasoma naučil sodelovanja, strpnosti in kulturnega dialoga, sicer bo strateški svet ostal na ravni politične farse.

Glas ljudstva bo v ponedeljek svoje interventne in sistemske predloge za ustavitev očitnega rušenja javnega zdravstva predstavil neposredno predsedniku vlade. V torek ob 11:00 pa tudi širši javnosti, na novinarski konferenci pred državnim zborom.

Zanimivo je, da v Strateškem svetu za zdravstvo, ki ga je imenoval predsednik vlade, in sicer 27. januarja 2023, in določil za predsednika dr. Erika Breclja med članicami sveta ni predstavnice iniciative Glas ljudstva Katarina Rotar, kot je to objavljeno v sporočilu za javnost civilne iniciative Glas ljudstva.

Ve pa se, da je predsednik vlade, ob imenovanju sveta takrat javno (vse v video posnetku/Vir: Vlada) dal dr. Eriku Breclju zagotovilo, da ima ta proste roke, kako bo vodil Strateški svet za zdravstvo, ki naj bi pod Brecljevo taktirko spet »sestavil« vse bolj razpadajoči slovenski zdravstveni sistem.

Kot poglavitne naloge strateškega sveta da na področju zdravstva za predsednika vlade pripravlja mnenja, strokovne usmeritve in predloge za:

pripravo predloga alternativ tipologij zdravstvenega sistema za prihodnjih 20 let,

pripravo predloga modela mreže izvajanja zdravstvenih storitev, ki bi združevala zdravstvene in socialne storitve, bodisi na regionalni ali centralni ravni,

proučitev financiranja zdravstvenega sistema, morebitnega preoblikovanja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ter prilagoditve obveznega in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja,

pripravo predloga za izboljšanje sistema vodenja kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave v socialnovarstvenih zavodih,

pripravo predlogov za čim prejšnje povečanje digitalizacije v zdravstvu,

iskanje in predlaganje načinov za vzpodbujanje medgeneracijske solidarnosti na področju zdravstva,

iskanje povezav med pravom, medicino in družbo s ciljem, da bi zagotovili za vse enake pravice do zdravstvene in socialne varnosti,

pripravo okvirnega predloga potrebnih sistemskih sprememb za prenovo zdravstvenega sistema.

Kot je znano in je bilo takrat, 27. januarja, kot je bilo javno objavljeno, da je predsednik vlade po prvi seji strateškega sveta poudaril, da svet vključuje strokovnjakinje in strokovnjake z različnimi pogledi na enake izzive: “Nismo iskali strokovnjakov, ki bi se vnaprej strinjali o rešitvah.” Pojasnil je tudi, da bo zdravstvena reforma potekala po slovenskem modelu, v pomoč pri njenem oblikovanju pa bodo dobre prakse iz tujine.

Po besedah predsednika strateškega sveta – ob ustanovitvi – dr. Erika Breclja je sestava sveta dobro zastavljena: “Strokovnjaki so z različnih področij, na probleme gledajo široko, občutil sem veliko željo po rešitvah. Srečanja bodo potekala enkrat tedensko, navdaja me optimizem, da bomo po 30 letih stvari premaknili naprej.”

Ob dr. Eriku Brecelju, ki je vodja Strateškega sveta za zdravstvo je predsednik vlade takrat, kot članice in člani imenoval še: dr. Tit Albreht, Monika Ažman, Gregor Cuzak, dr. Anže Dolinar, dr. Petra Došenović Bonča, dr. Vojko Flis, dr. Branko Gabrovec, Azra Herceg, dr. Marko Jaklič, dr. Radko Komadina, mag. Dolores Kores, mag. Dorjan Marušič, dr. Valentina Prevolnik Rupel, dr. Peter Radšel, Rok Ravnikar, Tjaša Sobočan, mag. Egon Stopar, dr. Grega Strban, mag. Mira Šavora, dr. Iztok Takač in mag. Ana Vodičar./LN/Video in foto: Vir: Vlada RS/