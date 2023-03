Predlog za branje – Novosti iz knjižnih polic Mladinske knjige

Ljubljana, 26. marec 2023 – Na prvi pomladni dan, ve se, da gre za 21. marec, so nas povabili v knjigarno Konzorcij, ta je na Slovenski cesti 29, kjer je naša največja založniška hiša Mladinska knjiga pripravila predstavitev štirih prevodnih leposlovnih del, ki bodo dopolnila njihovi zbirki Roman in Kapučino.

Ob tej priložnosti so nam povedali, da bo Slovenijo obiskal znameniti francoski pisatelj David Diop, ki je bil za knjigo Več kot brat (v prevodu Janine Kos je pri Mladinski knjigi izšla leta 2020), nagrajen z mednarodnim bookerjem in Goncourtovo nagrado Slovenije. Pisatelj bo v Sloveniji gostoval 20. in 21. aprila.

Kot so nam povedali urednica založbe dr. Darje Marinšek in prevajalke Nataša Müller, Breda Biščak, Daša Perme Jurjavčič in Katja Zakrajšek, bodo bralci knjig tokrat deležni naslednjih novosti, in sicer: romana Čreda – Emily Edwards, roman Voda v jezeru ni nikoli sladka – Giulie Caminito, roman Klavčev Prehod Johna Williamsa in roman Kako je umrl Vivek Oji avtorice Akwaeke Emezi.

Pa jih na hitro prelistajmo za vas s pomočjo urednice in prevajalk, ki so omogočile, da so te zanimive knjižne novosti dostopne tudi v slovenskem jeziku.

Posebne pozornosti bo deležna tudi knjiga Kako je umrl Vivek Oji, pod katero se podpisuje Akwaeke Emezi, ki velja za eno najpomembnejših imen sodobne književnosti. Knjigo, ki prinaša zgodbo o sprejemanju drugačnosti, o pomenu varnega doma in o ceni, ki jo morajo nekateri plačati, če želijo biti to, kar so, je prevedla Katja Zakrajšek.

V isti zbirki je izšel tudi roman Klavčev Prehod ameriškega klasika Johna Williamsa, ki ga je prevedla Breda Biščak. Kot v svojih drugih delih, Williams tudi tukaj izhaja iz konflikta med človekovimi mladostnimi ideali in trpkimi spoznanji zrelih let. V tej knjigi se zoperstavi stereotipom o opevanem Divjem zahodu.

V zbirki Roman se s knjigo Voda v jezeru ni nikoli sladka predstavlja italijanska pisateljica Giulia Caminito. Avtorica je z njo osvojila prestižno nagrado campiello, bralci pa so jo izbrali za najboljši italijanski roman. Knjigo, ki govori o brezizhodnosti mladih generacij italijanskega podeželja, je prevedla Daša Perme Jurjavčič.

Knjiga Emily Edwards Čreda, ki je v prevodu Nataše Müller, pa je aktualen in napet roman o tanki meji med svo­bodno izbiro in družbeno odgovornostjo. Roman, ki je ob izidu osvojil britanske bralce, nam razkriva, da ima vsaka zgodba svojo resnico.

Torej zdaj veste, čemu lahko namenite svoj prosti čas, ki si ga lahko zapolnite z branjem odličnih romanov, ki jih je za vsa pripravila naša največja založniška hiša.