Cene poslovnih nepremičnin na letni ravni krepko navzgor

Ljubljana, 31. marec 2023 – V zadnjem četrtletju 2022 so se cene poslovnih nepremičnin zvišale že deveto zaporedno četrtletje, in sicer za 3,6 %. Pisarniški prostori so se rahlo pocenili, cene lokalov pa so se opazno dvignile. Na letni ravni je rast cen poslovnih nepremičnin dosegla rekordno vrednost.

Na letni ravni rekordna rast cen poslovnih nepremičnin

V primerjavi z istim obdobjem leta 2021 so se cene poslovnih nepremičnin, tj. pisarn in lokalov skupaj, v zadnjem lanskem četrtletju rekordno zvišale, in sicer za 15,1 %. To je največji letni porast teh cen od 2008. Pisarne so se podražile za 15,1 %, lokali pa za 12,6 %. Registrirano število prodajnih poslov je bilo lani nekoliko manjše (945) kot leto prej (1.095).

Cene poslovnih nepremičnin višje tudi na četrtletni ravni

Cene poslovnih nepremičnin so se zvišale že deveto zaporedno četrtletje. V primerjavi s četrtletjem prej so bili lokali dražji za 10,6 %, pisarne pa so se pocenile za 1,6 %.

Cene pisarn običajno nihajo izdatneje kot cene lokalov. A po zvišanju v lanskem 3. četrtletju (za 9,4 %) so v zadnjem četrtletju upadle le za 1,6 %. Četrtletno število prodaj pisarn (121) je bilo blizu četrtletnemu povprečju zadnjih štirih let. Kljub tovrstnemu nihanju vse od leta 2017 cene pisarn stalno naraščajo.

Cene lokalov so v 3. in 4. četrtletju lani nihale izdatneje kot običajno. V zadnjem četrtletju so se zvišale za 10,6 %, to je krepko več od znižanja v četrtletju prej (za 7,4 %). Četrtletno število prodaj lokalov (122) je bilo večje kot v predhodnem četrtletju in zelo blizu običajnemu četrtletnemu številu prodaj.

V primerjavi s povprečjem v letu 2015 so bile cene pisarniških prostorov v zadnjem četrtletju 2022 višje za 37,3 %, cene lokalov pa za 28,9 %./LN/Vir: SURS/ Fotografije je ponazoritvena/

Gibanje cen poslovnih nepremičnin, Slovenija